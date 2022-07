Alessia Marcuzzi col pancione e la foto da ragazzina quando era identica a sua figlia

Era l’aprile del 2001 e da lì a poco Alessia Marcuzzi sarebbe diventata mamma per la prima volta con la nascita di Tommaso. Era il periodo della sua storia d’amore con Simone Inzaghi, bellissima come sempre. “Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima” scrive Alessia Marcuzzi mostrando la foto incinta. Nostalgia del passato o voglia di rivedere il suo percorso attraverso le foto. La foto col pancione arriva infatti dopo lo scatto in bianco e nero di Alessia ragazzina, così simile a sua figlia Mia. La conduttrice ripete “Boomerissima” perché è trascorso tanto tempo e oggi non è certo una ragazzina ma soprattutto perché tornerà in tv con un programma che avrà proprio questo titolo: “Boomerissima”. Meravigliosa Alessia Marcuzzi alla presentazione dei palinsesti, perché come tutti già sanno torna in tv ma in Rai dopo una lunga carriera a Mediaset.

Alessia Marcuzzi felice e sempre più bella

Un vero incanto non solo per il tailleur che ha indossato per il gran debutto in Rai, i capelli lunghi e più scuri ma anche perché il tempo per lei sembra non passare. La foto in bianco e nero da ragazzina e le foto di oggi, di certo un aiutino c’è sul suo viso ma niente che l’abbia trasformata.

Tra le sue ultime storie di Instagram tutta la complicità con suo marito Paolo Marconi Calabresi. Se tra loro c’è stata davvero una brutta crisi di certo l’hanno superata e adesso sono più forti e innamorati che mai.

Sempre più presa anche dalla moda, dalle sue creazioni, dobbiamo quindi attendere novembre per rivederla in tv. Il 22 novembre Alessia Marcuzzi sarà su Rai 2 con un programma che metterà a confronto i Boomer e Millennials, genitori e influencer. Ecco il vero motivo delle sue foto ricordo postate sui social. Attendiamo il suo stile in tv!