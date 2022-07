Elena Santarelli a pranzo da Caterina Balivo che prepara anche la crostata

Chi ha detto che nel mondo dello spettacolo le amicizie vere non esistono? Di certo Caterina Balivo ha più di un’amica e oggi a pranzo da a casa sua c’era Elena Santarelli. Pranzo non in città ma sul mare, in Toscana, nella villa dove Caterina Balivo si rifugia sempre più spesso con la sua famiglia. Sembra che la Balivo stia anche diventando bravina in cucina. Per la Santarelli ha preparato anche la crostata di gelsi con la confettura fatta in casa, ancora un’altra crostata dopo quella proposta qualche giorno fa ad altri amici. E’ felice di ospitare gli amici, soprattutto quando hanno figli piccoli che possono giocare con i suoi bambini. Elena Santarelli oggi ha assaggiato i gelsi per la prima volta. Fiera questa mattina la Balivo ha preparato la crostata, poi si è mostrata mentre si specchiava indossando il costume intero pronta per una bellissima giornata.



Elena Santarelli entusiasta del pranzo di Caterina Balivo

Incantevole la casa al mare di Guido Maria Brera e Caterina Balivo ma sembra che la conduttrice si stia davvero appassionando alla cucina. Ogni tanto mostra qualche suo piatto, ancora un po’ in difficoltà ma esperienza dopo esperienza le sue preparazioni saranno sempre più buone. Dai social la Santarelli rassicura la mamma: a casa di Cate ha mangiato, da lei si mangia come intendono le mamme che vedono i figli un po’ sciupati.

Caterina Balivo è soddisfatta e confida che fare la massaia le piace: “Però a me fare la massaia mi piace un sacco e mangiare di più”. Infatti, ammette anche che dai tempi in cui faceva la modella ha preso tre taglie. Sta benissimo, ma cerca di fare attenzione, di allenarsi un po’ e di non esagerare a tavola. Infatti, oggi la crostata non l’ha mangiata, ci hanno pensato le sue amiche a gustarla anche per lei.