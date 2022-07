Sonia Bruganelli: “Preferisco l’aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto”

Sonia Bruganelli adora far saltare i nervi agli invidiosi e questa volta lo fa prendendo l’ennesimo aereo privato ma aggiungendo anche il perché preferisce pagare molto di più invece che lamentarsi come fanno altri vip. Il post di Sonia Bruganelli è pronto scatenare un’altra polemica o a mostrare la sua realtà? Ognuno sceglie il proprio punto di vista e lei è pronta a leggere critiche e rimostranze, le solite. La foto appena pubblicata sul suo profilo Instagram fa sorridere, tutto è posizionato con cura, dalla borsa Gucci al suo cellulare, la posizione comoda nell’attesa di decollare, a tutto si aggiungono le parole di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli: “Giuro che prima o poi smetto”

Già dalle prime parole bisognerebbe trovare il buon umore ma non tutti apprezzano ironia e agi degli altri. “Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid – poi una battutina contro chi si lamenta sui social – fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.

Nell’ultimo periodo più di un personaggio famoso ha scelto una compagnia low cost per poi lamentarsi dei tanti disagi. Simona Ventura e Flora Canto sono tra le vip che hanno denunciato tutto sui social, pronte a mettere tutti in guardia. Sonia Bruganelli invece evita il problema, può permettersi di prendere un volo privato e non solo continua a farlo come sempre ma lo fa sapere a tutti. In passato ha già spiegato quanto sia complicato per lei muoversi con i figli ma si è ritrovata con tantissimi commenti negativi. Ha promesso che non mostrerà mai il suo dolore, e invece in qualche intervista ha ceduto. Ognuno provi invidia o ammirazione, liberi di scegliere.