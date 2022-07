Noemi: “Non sono dimagrita, sono tornata magra”

Noemi era ingrassata a causa dello stress ma spiega cosa ha dovuto fare, dieta e psicoterapia

C’è chi a Noemi continua a chiedere la dieta che ha seguito per dimagrire, chi non le perdona di avere cercato una nuova forma fisica e lei ancora una volta si racconta. Bellissima e solare sulla copertina di Oggi Noemi confessa: “Ho messo a dieta la testa”. Aggiunge che non è dimagrita ma più che altro è tornata magra, perché lo è sempre stata, a parte una lunga pausa dovuta allo stress. “A farmi ingrassare – racconta Noemi – è stato lo stress che non sapevo gestire”. Ha quindi imparato a liberarsi da quel peso ma si è fatta aiutare. Parla di salute mentale, argomento ancora difficile da trattare in Italia nonostante riguardi quasi tutti. E’ in tour estivo ed è appena uscito il suo nuovo singolo Hula Hop. Confessa la sua paura di tornare indietro perché adesso sta bene ma è stato necessario rivolgersi a dei professionisti.

Noemi: “Ho messo me al centro della mia vita”

“Ho cambiato equilibri, messo me al centro della mia vita ed è stato faticoso, a tratti doloroso, anche per le persone che amo. Ma hanno compreso quello che mi stava accadendo e lo hanno rispettato, anzi incoraggiato. Ma questa roba non si fa da soli. Io ho chiesto aiuto, fatto psicoterapia. Ne faccio ancora, perché nessuna conquista è mai definitiva, e io ho paura di tornare indietro. Ma in questo Paese la salute mentale è un tabù – spiega in modo molto semplice – Perché mai se mi rompo una gamba vado dall’ortopedico e se ho un problema nella testa devo vergognarmi di farmi aiutare ad aggiustarlo? Farsi aiutare è un atto di consapevolezza. A patto di scegliere bene a chi rivolgersi: in queste cose le scorciatoie non esistono. Servono i professionisti”.

“Io non avevo il coraggio di accontentare le mie priorità, fare le mie scelte. Le delegavo agli altri. E gli altri le scelte le fanno in base a quello che sono loro, però se sbagliano le paghi tu. Quindi ho deciso di provare a essere più coraggiosa”.