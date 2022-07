Veronica Ciardi lascia l’Italia ma prima una reunion con gli ex gieffini

Prima di lasciare l'Italia Veronica Ciardi ha organizzato una reunion con gli ex del Grande Fratello

Il Grande Fratello da un bel po’ di edizioni non è più lo stesso reality show, soprattutto adesso che è diventato Vip. Veronica Ciardi è tra le storiche protagoniste del passato, vero o costruito il suo personaggio nella casa del GF resta uno dei più amati. Per molti indimenticabile la sua amicizia speciale con Sarah Nile, su cui resta lo stesso dubbio. Erano così legate che hanno giocato sul loro essere una coppia ma nella reunion organizzata da Veronica Ciardi l’ex gieffina napoletana era assente, così come era assente al matrimonio con Bernardeschi. Veronica Ciardi si trasferisce, lascia l’Italia e segue con le due figlie suo marito, Federico Bernardeschi. Il calciatore ha dovuto salutare la Juventus e con tutta la famiglia andrà a vivere a Toronto. Per il 28enne è già iniziata una nuova avventura su nuovi campi di calcio, per la Ciardi tutto è ancora da scrivere.

Il messaggio di Veronica Ciardi agli ex del Grande Fratello

Era l’edizione del 2010 e al GF c’erano tra i tanti Mara Adriani, Cristina Pignataro, Maicol Berti. E’ con loro che la Ciardi è riuscita ad organizzare un incontro, un saluto prima della partenza. Tanti i compagni d’avventura assenti e tra tutti soprattutto Sarah Nile. Due le foto scelte dalla moglie di Bernardeschi, una del 2010 nel confessionale, l’altra scattata questo fine settimana.

“Non si può quantificare. Totalmente cuore” è il commento di Veronica a cui ha risposto anche Alessia Marcuzzi. Era lei quell’anno la conduttrice del reality show: “Nel mio cuore. Quanti ricordi”. Sono passati tanti anni e sono cambiate tante cose. Veronica Ciardi è diventata mamma di Deva e Lena, è la moglie di un calciatore, è molto riservata ma in questo periodo il suo sostegno al marito è totale. A lui ha dedicato un brano di Ligabue, un modo per dirgli che lei ci sarà sempre, che saranno sempre insieme: “Auguri a noi mio amore, mio complice, mio amico e mio compagno di viaggio e di cammino”.