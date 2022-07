Georgette Polizzi torna in ospedale per la sclerosi multipla: “Si è svegliata”

Georgette Polizzi non si abbatte, deve tornare in ospedale per la sclerosi multipla ma adesso è mamma ed è ancora più forte

Georgette Polizzi è di nuovo in ospedale, è da lì che ha spiegato ai follower che la sclerosi multipla si è risvegliata e che ha bisogno di un ciclo di cure importante. E’ diventata mamma nel marzo del 2022, è stato il più bello dei suoi ingressi in ospedale, questa volta ovviamente varca la porta azzurra con uno stato d’animo ben diverso ma Georgette Polizzi non molla, sa che è più forte della malattia ma adesso ha bisogno di infusioni di cortisone. “Vincerò per mia figlia” ed è con questa frase in più che affronta la sclerosi multipla. Ha realizzato il sogno più grande, quello a cui credeva di dover rinunciare per sempre, diventare mamma, niente può abbatterla. Il 21 marzo 2022 è nata Sole e Georgette Polizzi che combatte contro la sclerosi dal 2018 ha superato momenti ben più difficili.

Georgette Polizzi combatte col sorriso contro la sclerosi multipla

E’ stata in sedia a rotelle ed è tornata in piedi, sa cosa significa avere paura di non alzarsi più ma non sarà mai più così, ci crede, è positiva, ovviamente deve curarsi, occuparsi di se stessa.

“Anche questa mattina varco lei “la porta azzurra”. Una porta che negli ultimi 4 anni ho varcato diverse volte” scrive il post di oggi e ricorda: “Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame . L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatic . Questa porta azzurra ha visto mille lati di me . Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare , mi ha vista con il pancione felice e speranzosa”.

Dall’ospedale San Bartolo continua: “Qualche volta la porta azzurra mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta . In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la bastarda si sia svegliata . Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire”.

Questa volta Georgette Polizzi ha il più importanti dei motivi per combattere: “Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei”.