Michelle Hunziker ospitata dalla mamma spiega perché non può tornare a casa sua

E' Michelle Hunziker a spiegare perché non può tornare a casa sua ma la ospita la madre

Tra una vacanza e l’altra Michelle Hunziker torna a casa ma non a casa sua a Milano. E’ la mamma che la ospita e la Hunziker spiega il motivo, il perché non può tornare a casa sua. Non è la prima volta che Michelle si lascia coccolare dalla madre che è ben contenta di cucinarle tutti i suoi piatti preferiti, quelli che le preparava da piccola. La showgirl e conduttrice è serena, bella e in gran forma come sempre ma quando dice che non può tornare a casa sua o mostra il suo ritorno a casa di mamma Ineke c’è chi si preoccupa e le chiede il perché. Questa volta è Michelle Hunziker ad anticipare le domande, a confidare perché di ritorno dalla Sardegna ancora una volta non è tornata a casa sua con le bambine.

Michelle Hunziker a casa di mamma Ineke

Come sempre continua a pubblicizzare i suoi prodotti Goovi, anche a casa della mamma ne approfitta svelando che quando sono insieme per un po’ di tempo si coccolano prendendosi cura del corpo. Mamma Ineke l’ha abituata da bimba a creme saune, una cosa che facevano spesso insieme, un modo per tornare indietro nel passato e farsi del bene oggi. Cibo e cura del corpo, coccole e serenità, c’è tutto quando Michelle Hunziker si ferma qualche giorno dalla donna che ama di più al mondo.

Ma qual è la ragione che la ferma a casa della mamma e non fa tornare la Hunziker a casa sua? E’ semplice, Michelle ha la casa occupata, dagli operai. Stanno facendo dei lavori in casa sua, una ristrutturazione che magari presto mostrerà sui social. Intanto, la mamma le prepara le coscette di pollo che a lei piacciono tanto. “Io sto benissimo, a casa della mia mamma e in grande relax. Ho i lavori in casa a Milano e lei mi ha ospitato. Quando vengo da mia mamma ho sempre voglia di fare queste giornate di cura del corpo perché era una cosa che facevano sempre quando ero piccola”.