Ornella Muti: la madre le suggerì di abortire, aveva solo 18 anni

Aveva solo 18 anni Ornella Muti, era incinta, la madre le chiese se voleva abortire

E’ al Corriere della Sera che Ornella Muti racconta che ha 18 anni rimase incinta e la madre le chiese se voleva abortire. Un consiglio che arrivò anche da altri. Ornella Muti aveva debuttato come attrice a 14 anni, aveva una carriera meravigliosa davanti e una figlia alla sua età le avrebbe impedito di proseguire libera. Scelse di portare avanti la gravidanza, era giovanissima ma non pensò nemmeno per un attimo all’aborto, così è nata Naike. Sono cresciute insieme, sono legatissime, il loro è un rapporto speciale. Solo oggi Ornella Muti parla di quel periodo e di quanto sia stato difficile essere una ragazza madre. In Italia l’aborto era illegale ma non fu questo a fermarla, all’estero poteva procedere senza problemi ma confida: “Il Signore mi avrebbe detto ‘pussa via’”.

Ornella Muti: “Ragazza madre a 18 anni, non è stato facile”

Aveva solo 14 anni quando debuttò nel cinema, la scelse Damiano Damiani per il film “La moglie più bella” e fu sempre lui a cambiarle il nome da Francesca Rivelli a Ornella Muti.

A 18 anni scoprì di essere incinta, non ci pensò un attimo all’aborto ma intorno a lei la preoccupazione era alta. “Mia madre me lo chiese: anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film – e confida quello che pensò – Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza, altrimenti il Signore mi avrebbe detto ‘pussa via!’”.

Il 9 marzo ha compiuto 67 anni, è sempre bellissima: “Il cammino esistenziale è una parabola e occorre farsene una ragione. Ovviamente cerco di mantenermi, faccio yoga facciale, rispetto una dieta seria, ma non è facile stare al passo col tempo che passa. Lo confesso, a volte non mi piaccio, sono molto esigente con me stessa, ma questa sono e non ci posso fare niente…”. Ovviamente dice sì alla chirurgia estetica ma gli affetti restano sempre la parte più importante della vita.