Orietta Berti: “Non invecchio mai”

Orietta Berti non invecchia mai e spiega qual è il suo segreto

Più di 55 anni di carriera, quelli che Orietta Berti avrebbe dovuto festeggiare già lo scorso anno ma il successo di Mille con Fedez e Achille Lauro ha scombussolato un po’ tutto. Orietta Berti quindi si prepara a festeggiare a breve i suoi 55 + 1 di carriera, tanto lei non invecchia mai. Ne ha parlato al settimanale Gente, ha confidato il suo segreto per restare sempre così giovane, perché lei di anni ne ha 79. Li ha compiuti a giugno e non li teme perché è il suo mestiere ad averle regalato la possibilità di non invecchiare mai, ne è convinta. Non è il suo unico segreto per la sua giovinezza, c’è suo figlio Otis che ha 42 anni che la spinge a fare nuove cose come i progetti con Fedez e con Hell Raton.

Orietta Berti ha conquistato le nuove generazioni

Con la sua partecipazione tra i cantanti in gara al festival di Sanremo ha conquistato i giovani, lei che credeva di non essere nemmeno più adatta alla kermesse canora. Chi avrebbe comprato i suoi dischi, chi l’avrebbe ascoltata? “Ascoltano tutte le canzoni del mio passato. L’altra sera una bambina di 8 anni si è messa a piangere perché durante il concerto non ho cantato Tipitipitì. Alla fine è venuta da me e mi ha detto: ‘Non voglio l’autografo, vorrei sentire un pezzo di Tipitipitì'” ha raccontato su Gente.

La vedremo presto in tv, opinionista accanto a Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini del GF Vip. Un’altra esperienza dopo The Voice Senior e tutte le altre.

Il legame con cui collabora Orietta Berti non finisce con un brano o con le puntate. Ad esempio sente spesso Fedez: “Spesso chiedo a Fedez, anche con messaggi sul telefono, come stanno i suoi bambini. E lui è sempre così carino nelle risposte”.