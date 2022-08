Raoul Bova festeggia il compleanno pubblicando le foto della sua famiglia

Raoul Bova festeggia un compleanno importante. Felice pubblica le foto della sua famiglia

E’ il 51esimo compleanno di Raoul Bova, un’età importante e non a caso l’attore festeggia con un video con i suoi amori più grandi. Ci sono tutti in quelle foto scelte una dopo l’altra, c’è la sua passione più grande, la recitazione, quella che oggi grazie a Don Matteo gli regala nuove soddisfazioni, quelle che attendeva da una vita. Raoul Bova non è più solo bello e con po’ di ironia lo dice anche lui che aggiunge un altro anno di saggezza. Il suo post di auguri a se stesso è il grazie a chi c’è stato ma anche un modo per raccogliere tutto tenerlo lì, unito in una sequenza di immagini che fanno bene al cuore. “Oggi divento più saggio di un anno” ha scritto Raoul Bova nella didascalia che accompagna il video che scorre sul brano cantato dai Maneskin. C’è ritmo, c’è vita, ci sono le grandi emozioni che ha vissuto nell’ultimo anno.

Raoul Bova ringrazia chi c’è stato e chi ci sarà

“Oggi divento più saggio di un anno! Gli ultimi mesi sono stati incredibili, ho vissuto grandi emozioni…“ le foto sono tutte da vedere una dopo l’altra, c’è tutto ciò che conta di più al mondo. C’è lui, prima di tutti, perché è giusto così e non solo per le fan. C’è Don Massimo, il suo ruolo più recente, quello in parte più temuto perché sostituiva Terence Hill ma anche quello che a cui resterà fedele a lungo. Una foto del taglio della torta con Nino Frassica racchiude un set che è parte della sua via, la sua passione più grande.

“Ringrazio chi c’è stato e chi ci sarà. Vorrei rispondere a tutti ma non credo di riuscirci. Lo faccio qui… Vi abbraccio fortissimo!” e chi c’è e ci sarà è la sua famiglia. Due foto con Rocio, molto semplici, piene di gioia. Gli scatti con il cane, le foto con le sue bimbe, quelle con i due figli più grandi.

Ha fatto tanta strada Raoul Bova e oggi a 51 anni il bilancio lo rende felice.