Belen fa la tinta da sola ma sbaglia colore: “Sono nera”

Belen sbaglia la tinta per i capelli e il risultato non è quello sperato, è diventata nera

Belen Rodriguez che si fa la tinta per i capelli da sola stupirà molti ma il risultato ha stupito anche lei. Belen ha sbagliato colore per i capelli, è diventata nera, mostra il risultato nelle storie di Instagram e scrive: “Nera”. Nera di colore e di umore? Per niente, qualcosa è andato storto ma niente le toglie il sorriso in questa estate meravigliosa. “Sono nera, questo succede quando una si fa la tinta da sola”. Belen aveva la ricrescita, doveva coprire solo le radici dei suoi capelli ma ad ognuno il proprio mestiere e quello della showgirl non è fare l’hair stylist. Nonostante conosca benissimo i vari passaggi per risultati perfetti, nonostante gli amici a cui avrà di certo chiesto consiglio, i suoi capelli adesso sono neri. Lontana dai collaboratori a cui si affida sempre forse non si è fidata di altri o non aveva voglia di andare in un altro salone di bellezza.

Belen è a Napoli con Belen e la famiglia De Martino

Tutte prima o poi proviamo la tinta fai da te in casa, qualcuna riesce anche ad avere una chioma dal colore soddisfacente ma Belen Rodriguez non è stata così brava. E’ da tempo che non aveva i capelli così scuri. Li ha legati per non vedere cosa ha combinato ma la radice è tutta scura e lei alla fine sorride. Appena finiranno le vacanze si affiderà agli esperti che le ridaranno il colore desiderato, per il momento resta così, nera, ma sempre bellissima.

Una leggera abbronzatura e il colore scuro dei capelli non sono poi così male insieme. E poi è così felice che niente può farle cambiare umore, non di certo una sciocchezza come la tinta fai da te. Pubblica le foto dei suoi figli che giocano insieme, una serie di scatti che lei commenta con un semplice: “Che altro aggiungere” mentre si scioglie nel guardarli, così belli insieme, fratello e sorella.