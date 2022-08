Carmen Di Pietro ha sempre paura di non avere cibo e mangia tantissima pasta

Dopo l'Isola dei famosi Carmen Di Pietro ha sempre paura di non avere cibo. Ecco come la supera

Dall’amore alla fame Carmen Di Pietro si racconta svelando com’è la sua vita dopo l’Isola dei famosi. Ha paura Carmen Di Pietro, teme di restare di nuovo senza cibo. In Honduras ha sofferto tanto la fame, sapeva che per lei sarebbe stato il vero scoglio e ha patito così tanto che svela cosa fa per non soffrire ancora. Per lei è un incubo non avere niente da mangiare e in borsa mette sempre qualcosa, anche se poi magari non la mangia, ma non deve mai restare senza cibo. Adora le fettuccine alla carbonara ma non può di certo mettere quelle in borsa. Carmen Di Pietro mangia circa 250 g di pasta al giorno e adora i dolci, ecco perché ha patito così tanto la fame nel reality show di Ilary Blasi. Al settimanale Tele Sette spiega come affronta il suo incubo.

Carmen Di Pietro ha paura di non mangiare

In Honduras avrebbe fatto di tutto per mangiare una polpetta e adesso in borsa mette sempre della frutta o dei cracker, anche se poi magari non li mangia. Così si sente tranquilla, non si sa mai magari qualcuno potrebbe portarla di nuovo su un’isola senza cibo.

Non è fidanzata, l’ex naufraga non ha un amore ma vorrebbe un compagno, solo che non lo trova, non c’è quello adatto a lei. La invitano a cena ma non vuole di certo un contatto così veloce. “Qui un uomo va cercato con il lanternino. Se qualcuno sa dove trovarlo mi avvisi. A volte qualcuno mi scrive sui social e mi invita a cena: ma quando mai? Sono all’antica, mi piace il corteggiamento”. Del cibo non può fare a meno, non salta mai un pasto, dell’amore invece sì. Decisa a restare single fino a quando non troverà un uomo che le apre lo sportello dalla macchina e che lo faccia sempre.