Mara Venier è tornata a casa, fa subito le pulizie ma pensa di essere ancora ai Caraibi

Mara Venier è appena tornata a casa dopo le vacanze a Santo Domingo ed ecco cosa svela il marito

Vacanze a Santo Domingo terminate per Mara Venier che è già tornata a casa. La conduttrice è a Roma con tutta la famiglia, anche Nicola Carraro ha preso l’aereo con lei ed è proprio il marito che scatta foto a tradimento e mostra Mara Venier mentre pulisce ma convinta di essere ancora ai Caraibi. La Venier non resiste al richiamo delle pulizie, ovviamente è sempre l’esterno della sua casa a Roma il luogo preferito da sistemare. Una busta piena di spazzatura e la zia Mara che scalza continua a spazzare, non si accorge degli scatti di Nicola. Indossa un abitino leggero a fiori, colorato, di certo l’avrà acquistato a Santo Domingo ma più di tutto continua ad avere tra i capelli il foulard colorato. L’aria di vacanza aleggia ancora intorno alla conduttrice che non riesce a staccarsi dai giorni meravigliosi vissuti ai Caraibi.

Mara Venier abbronzata mostra il suo ritorno a casa

Adora la sua vita, non solo quando è in vacanza, ma di certo si è rilassata tantissimo a Santo Domingo. La mattina presto andava a camminare e poi aveva tutto il tempo per prendere il sole e coccolare il suo nipotino. Nessuna responsabilità e parte della sua famiglia sempre con lei. Appena tornata nella Capitale mostra il panorama che adora ammirare dal suo terrazzo.

Foto a tradimento: “Jet-lag pensa ancora di essere ai Caraibi, anche se non può resistere al richiamo delle pulizie” scrive il marito di Mara Venier mentre la osserva pulire.

Distesa sul letto della sua camera guarda un film in lingua spagnola, la nostalgia è forte ma a Roma molti la reclamavano, soprattutto regista e autori di Domenica In. Devono iniziare le riunioni, ci sono tante decisioni importanti da prendere, l’estate per Mara è quasi finita anche se l’abbronzatura resterà ancora un po’ sulla sua pelle.