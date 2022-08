Silenzio social per Francesco Chiofalo: avvistato sulla sedia a rotelle, come sta

Francesco Chiofalo ha spento i social e i fan sono preoccupati: come sta? Avvistato in aeroporto sulla sedia a rotelle

Sono molto preoccupati i fan di Francesco Chiofalo visto che, l’ex pupo, da ore non dà sue notizie sui social. Dopo la corsa in ospedale in Sicilia, i fan del Chiofalo avrebbero voluto sapere qualcosa ma a quanto pare, almeno per il momento, Francesco ha deciso di prendersi una pausa da instagram e lo stesso ha fatto la sua fidanzata Drusilla Gucci, che ha preferito non parlare di quanto successo. E nel frattempo, si sono scatenati anche gli haters e chi pensa che il Chiofalo abbia inventato tutto e che non stia male come ha raccontato. Ma sono arrivate nelle ultime ore, delle segnalazioni su instagram. Molti video che mostrano Francesco Chiofalo in aeroporto a Fiumicino. Il Chiofalo sarebbe rientrato a Roma, lasciando quindi la Sicilia dove si era sentito poco bene e adesso è nella capitale, dove probabilmente, farà tutti gli accertamenti del caso. Sabato sera, l’ex protagonista di Temptation Island, si era sentito male dopo una serata in discoteca. Aveva documentato tutto sui social raccontando di come non sentisse più la gamba e dei dolori che aveva. Dopo il ricovero in ospedale, nessun’altra notizia era però arrivata ed è per questo che molti sono preoccupati. C’è da dire che se il Chiofalo ha avuto il permesso di prendere un aereo, le sue condizioni di salute non dovrebbero destare, almeno dal punto di vista medico, preoccupazione.

Francesco Chiofalo torna a Roma sulla sedia a rotelle

Ci sono state quindi un paio di segnalazioni circolate in rete, che hanno documentato il ritorno di Francesco Chiofalo a Roma. L’ex protagonista de La pupa e il secchione, viene mostrato su una sedia a rotelle accompagnato da un addetto dell’aeroporto. Non ci sono poi altre notizie, ci si aspetta quindi che Chiofalo, nelle prossime ore, torni sui social per raccontare che cosa sta succedendo.