La gravidanza di Aurora Ramazzotti avrebbe reso più serena e felice Michelle Hunziker dopo i tormenti del divorzio

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? I giornalisti di Chi non hanno dubbi e lanciano altre indiscrezioni da Morning News

Nella puntata di Morning News in onda il primo settembre 2022, la giornalista di Chi, Azzurra della Penna è tornata a parlare di quello che è lo scoop dell’estate lanciato dalla rivista di Signorini. Qualche settimana fa, era stata sempre la rivista Chi a lanciare la news di un test di gravidanza comprato in Sardegna da Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker e a creare il caos nel mondo del gossip. La giornalista conferma che quella indiscrezione di è poi dimostrata reale visto che oggi, si può dire con certezza, che Aurora è in dolce attesa. In realtà, una certezza che arriva solo dai giornali perchè la figlia di Michelle, da 48 ore è scomparsa dai social e non ha confermato o smentito in nessun modo questa indiscrezione. La Ramazzotti, dovrebbe essere al quinto mese di gravidanza, secondo quanto si legge su Chi, ed è strano che non abbia confermato questa dolce e bellissima notizia. Forse non si aspettava di leggerla sui giornali? Molto strano visto che sulla rivista Chi, qualche settimana fa si era parlato del famoso test, era chiaro che si sarebbe continuato su questa strada.

Ma i giornalisti di Chi non hanno nessun dubbio in merito tanto che la Della Penna si è sbilanciata oggi, nel programma di Canale 5, parlando anche di quella che sarebbe stata la reazione di Michelle ( anche lei ha scelto il silenzio e in queste ore non ha commentato in nessun modo la notizia che riguarda sua figlia Aurora).

Michelle Hunziker sarebbe al settimo cielo per la gravidanza di Aurora

La giornalista di Chi spiega che i futuri nonni, sono felicissimi per questa gravidanza. Michelle, che starebbe per diventare nonna a 45 anni, in particolare. La Hunziker, spiega dallo studio di Morning News la giornalista di Chi, non starebbe vivendo un momento semplice, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi. Momento complicato e ricco di tensioni, svela la Della Penna. E una vita che sta per sbocciare, è tutto quello che serve per avere positività, per guardare al futuro con un altro spirito. Per questo Michelle, sarebbe felicissima e al settimo cielo.