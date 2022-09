Il dolce messaggio di Giorgia Palmas a sua figlia Sofia per il primo giorno di scuola

La figlia di Giorgia Palmas inizia la scuola superiore ed è dolcissimo il messaggio per Sofia

Una giornata importante oggi per Giorgia Palmas, sua figlia Sofia è al suo primo giorno di scuola superiore. Filippo Magnini commenta che Sofi è diventata grande, è legatissimo a lei e si è sciolto nel vedere madre e figlia abbracciate prima dell’ingresso a scuola. E’ dolcissimo il messaggio di Giorgia Palmas per la sua primogenita, sono cresciute insieme e adesso nella mente passano una dopo l’altra le immagini di ogni suo primo giorno di scuola. Anche Mia, la figlia nata dalla storia d’amore con Magnini, è al suo primo giorno di scuola, anzi di scuolina, come dicono Giorgia e Filippo, ma è un momento ugualmente emozionante, lo condividono entrambi sui social.

Le emozioni di Giorgia Palmas per il primo giorno di scuola superiore di sua figlia Sofia

“Non è un primo giorno di scuola come gli altri ma è il primo giorno della scuola superiore e se guardo indietro i miei ricordi più vivi ci sono da quando è nata Sofia e, in questo mare di ricordi, ci sono tutti i primi giorni di scuola… dall’inserimento del nido, alla sua manina nella mia sino alle elementari, alla scuola media con lo zaino solo su una spalla ad oggi… mentre la saluto, molto emozionata, e penso a quale grande anno la aspetti”. Sa bene che sta crescendo e che il primo anno delle superiori è importante come lo saranno gli altri verso la maturità. Ha sempre detto che sua figlia è già una donnina e oggi lo ripete quanto è fortunata ad essere la sua mamma.

“Mi sento una mamma tanto fortunata. Buona fortuna alla mia Sofi, alla mia meravigliosa “piccola” Sofi” poi gli auguri a tutti i ragazzi: “Buona fortuna a tutti i nostri ragazzi per l’inizio di questo nuovo anno scolastico”. Un’emozione condivisa da Filippo Magnini ma anche da tutti gli altri genitori.