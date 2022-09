Bianca Atzei sul palco col pancione: quando nascerà il bebè?

Un altro concerto per Bianca Atzei che sale sul palco mostrando il pancione. Quando nascerà il bebè?

Bianca Atzei non è mai stata più felice di adesso che col pancione sale sul palco e canta per il suo pubblico. Ad attenderla c’è sempre Stefano Corti, la Iena che l’ha conquistata fino a farle dimenticare tutte le lacrime del passato. Ha sofferto tanto per amore Bianca Atzei ma era forse anche colpa della sua fragilità, oggi è forte per due, non smette di cantare e sul palco ci sale sfoggiando il pancione. E’ in gran forma e ha voglia di mostrarlo a tutti il suo ventre arrotondato. In estate in vacanza ha regalato le sue foto in bikini col pancino, adesso evita di coprirlo perché è la parte più bella del suo corpo. E’ un desiderio che si è realizzato, soprattutto dopo il dolore per l’aborto.

Bianca Atzei emozioni raddoppiate sul palco con il suo bambino

Un completo a fiori, pantalone lungo e top corto, pancione scoperto e Bianca Atzei riempie il palco con la sua splendida voce e le sue nuove emozioni. E’ a Cuglieri e su Instagram mostra un po’ dei momenti del suo concerto. Si sente benissimo, piena di energia, balla sul palco, poi si siede, trova il giusto ritmo tra una canzone e l’altra.

Il bebè nascerà a Natale e sarà il periodo più bello per la cantante e il suo compagno. Stefano Corti e Bianca Atzei sono sempre più uniti e innamorati, non vedono l’ora di diventare genitori dopo avere sofferto per l’aborto naturale. Stanno anche cercando una nuova casa per stare più comodi quando il bebè sarà nato. Vivono a Milano e convivono da tempo, da quando hanno capito che la loro storia d’amore era davvero importante, era quella destinata a durare per sempre. Adesso Bianca canta per lui le sue canzoni d’amore, adesso con lui accanto non ci sono più nuvole.