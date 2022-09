Ilary Blasi al compleanno dello zio ma è la sorella a pubblicare le foto

Un compleanno in casa per la famiglia di Ilary Blasi, sono tutti presenti però le foto le pubblica Melory

Forse c’è già l’accordo del silenzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ed è infatti Melory Blasi a pubblicare le nuove foto della sorella. Sono tutti insieme per festeggiare lo zio, sembra che Ilary Blasi cerchi più di tutto il conforto della famiglia. Si stringe accanto alla nonna Marcella, che ha 90 anni, con lei ci sono anche Chanel e Isabel, manca invece Cristian, forse impegnato con gli allenamenti di calcio. Ci sono quasi tutti per festeggiare il compleanno dello zio, dalla mamma di Ilary Blasi alle sorelle, i figli, i nipoti. Il festeggiato è zio Stefano, fratello della madre della conduttrice.

Festa in casa per Ilary Blasi che fa gli auguri allo zio

Niente è più caloroso di una festa in famiglia e l’ex Letterina sembra che adesso desideri solo restare con le persone a lei più care, pochissimi gli amici di cui si fida, mentre la sua famiglia d’origine è tutta dalla sua parte.

Quasi tutti in bianco per la foto ricordo con la torta dello zio. Anche la torta è fatta in casa? E’ molto probabile, sembra una chiffon cake con lo zucchero a velo. Un semplice Happy Birthday per lo zio e nessuna candelina che rivela gli anni ma c’è il sorriso di tutta la famiglia, la semplicità e l’allegria con le nipotine che circondano lo zio.

Le sorelle di Ilary Blasi sono tra le persone che non la lasciano mai sola, sempre pronte a difenderla con commenti sui social o coccolandola in vacanza. Melory è la più piccola delle tre, ha 31 anni ed è ortottista e assistente di oftalmologia, ha una bimba di poco più di un anno, la dolce Jolie. Silvia Blasi è la più grande, ha 42 anni ed è mamma di Stella e Nicole nate nel 2012 e nel 2015. Una famiglia come tante che in questo momento continua a sorridere anche se c’è un uragano in corso. Ilary questa volta non ha pubblicato nulla.