Analisi e visite di controllo per Anna Tatangelo: “Volersi bene è importante”

Anna Tatangelo mostra sui social le visite di controllo che ha fatto questa mattina

Anna Tatangelo evita di parlare del gossip che la riguarda, ormai è abituata a leggere il suo nome sulle riviste e sui siti di cronaca rosa, ma questa mattina ha fatto qualcosa di molto importante. Leggings, canotta e sneakers, Anna Tatangelo si è presa una mattinata solo per lei, ore dedicate solo a se stessa. Ha iniziato di buon mattino con le analisi del sangue, un controllo che dovremmo fare tutti e non raramente o solo quando abbiamo qualche problemino di salute. Anche questa è prevenzione e il messaggio di Anna Tatangelo coinvolge tutti. “Volersi bene è importante” e condivide tutto con i suoi follower, delle due visite più importanti.

Anna Tatangelo controllo al seno e al cuore

E’ in uno studio medico e lascia che sia la dottoressa a raccontare che ha appena fatto un controllo al seno, una semplice ecografia perché la cantante è ancora giovane, poi dovrà sottoporsi tra qualche anno anche alla mammografia, adesso sembra non sia necessario, la visita non ha riscontrato nulla. “Oggi si può salvare la vita con un controllo al seno. Le donne dai 38 anni iniziano anche a farsi la mammografia, mi raccomando controllatevi. La prevenzione salva la vita” ricorda il medico che ha appena visitato Anna.

Un controllo completo per la prevenzione e la Tatangelo passa al controllo al cuore ed è sempre il cardiologo a spiegare che è fondamentale una visita al cuore perché una visita cardiologica generale che consente di capire se le valvole del cuore funzionano bene. Poi il controllo della pressione e l’elettrocardiogramma per scoprire eventuali aritmie minacciose per la vita. Il consiglio è rivolto anche a tutti i giovani che si avvicinano allo sport: fare una visita cardiologica con elettrocardiogramma.

Poi va a prendere il figlio a scuola e sono solo sorrisi, le viste di controllo sono andate benissimo, adesso Anna Tatangelo può pensare ad altri problemi di cuore, perché con Livio Cori sembra sia finita per sempre.