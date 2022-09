Luca D’Alessio chiede scusa alla madre, risponde Anna Tatangelo

LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, chiede scusa alla madre per tutte le lacrime ma risponde anche Anna Tatangelo

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ha conquistato il disco d’oro per il singolo estivo Bandana; un successo che Luca D’Alessio ha voluto dedicare alla madre. Per lei ha scritto un tenero post in cui, ormai cresciuto, ha capito il dolore che le ha procurato e le ha chiesto scusa. Le scuse del cantante di Amici sono quelle che molti figli conoscono bene, difficili da dire, Luca lo fa senza farsi trascinare via dal successo, senza dimenticare che deve così tanto alla mamma, a Carmela Barbato, l’ex moglie di Gigi D’Alessio. Alle parole di LDA sui social, alla dedica e alle scuse alla madre, ha risposto anche Anna Tatangelo. Tra i tanti commenti al giovane artista anche quelli dell’ex compagna di suo padre.

Le scuse di LDA a sua madre Carmela

Carmela Barbato è l’unica donna che Gigi D’Alessio ha sposato, è la madre dei suoi tre figli pi grandi: Claudio, Ilaria e Luca. Quando Gigi e Carmela si sono separati Luca era ancora molto piccolo, poi è arrivata Anna Tatangelo e il legame tra il piccolo e la cantante è sempre stato forte, sono un po’ cresciuti insieme.

“Mamma ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni…” Luca aggiunge un cuore e pubblica la foto di quando era piccolissimo tra le sue braccia. “Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente, ti chiedo scusa per tutte le lacrime che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un figlio d’oro”. Luca D’Alessio desidera diventare quel “figlio d’oro” che crede di non essere stato, perché ha visto piangere più volte la sua mamma per i brutti voti a scuola. Adesso è pronto al riscatto, dedica il suo successo a lei e commuove tutti. Anche Anna Tatangelo risponde subito con dei cuori rossi e le fiamme che ardono. Un gesto che è piaciuto a tutti, Anna ha risposto da mamma ma ha anche zittito chi ha sempre visto in lei una rovina famiglie. “Amore mio sono fiera di te, ti amo tanto” non poteva mancare il commento di mamma Carmela.