Caterina Balivo in bici commette un errore dopo l’altro

Giornata no per Caterina Balivo che fa un errore dopo l'altro

Giornata no oggi per Caterina Balivo che ha sbagliato più volte strada, è arrivata in ritardo ovunque e quando ha deciso di prendere la bici per fare prima è andata anche peggio. “Se sei in ritardo che fai? Prendi una bicicletta. Bene. Poi prendi l’indirizzo e vedi su Google il percorso più veloce” racconta la Balivo sui social ma poi svela che il navigatore le ha causato più di un problema. La conduttrice di Lingo non aveva pensato che chiedendo aiuto al navigatore non ti fa sempre selezionare il percorso ciclabile. “Quindi dici vabbè metto quello a piedi, tanto che potrà mai accadere” ed ecco che cosa è accaduto.



Caterina Balivo in bici fa un percorso a piedi ma è un disastro

Il percorso a piedi indicato dal navigatore porta Caterina Balivo in una strada con tutte scale. Una brutta sorpresa perché ovviamente le scale non le può fare se ha la bici. “Allora devi fare tutto il giro e a quel punto il tuo ritardo è imbarazzante, e io sto ben pensando di perdere altro tempo facendo queste storie su IG ma avevo bisogno di sfogarmi con voi!”.

Non è mica finita la giornata, perché qualche ora dopo Caterina si allena ma una volta finito va al lavoro, inserisce il navigatore, questa volta è in auto, ed ecco un altro errore. Il navigatore l’ha condotta in un’altra strada chiusa. Non è possibile passare, ancora una volta deve tornare indietro, rassegnata pensa che con Lingo alle 18:50 andrà meglio. Speriamo!

E’ sempre più social Caterina Balivo, da quando ha chiuso con il programma Vieni da me ha iniziato ad esplorare fino in fondo il nuovo mondo Instagram. Mostra un po’ della sua vita ma tanto del suo lavoro. E’ diventata una vera influencer imparando a “nascondere” gli adv, le pubblicità.