Francesca Fialdini è caduta in amore: “Spesso insicura e fragile”

Il desiderio di un figlio, le cadute in amore. Francesca Fialdini svela i suoi errori su DiPiù

Francesca Fialdini sta per tornare in tv con Da noi a ruota libera, la vedremo in onda domani 18 settembre ma alla rivista DiPiù ha regalato qualcosa della sua vita privata. Sempre così riservata ma in questa intervista Francesca Fialdini ha risposto a domande importanti, molto personale. Parla d’amore, quello che non gli ha mai dato la felicità, il presente e l’idea di avere un figlio. Si è sbilanciata, ha parlato a cuore aperto confessando che in amore ha sofferto molto in passato. Non si è mai sentita all’altezza e anni fa ha seguito un percorso di analisi. Davvero strano leggere le sue parole, sembra così sicura e forte e magari oggi lo è davvero ma la Fialdini se oggi è felice accanto al suo compagno in passato è caduta.

Francesca Fialdini le cadute in amore

“Le mie grosse cadute sono state in amore. Sono stata spesso insicura e fragile. Ho riversato nella coppia le mie paure. Questo mi ha portato ad avere delle grosse cadute a non riuscire mai a trovare davvero la felicità.” Racconta al settimanale di gossip, sincera come poche.

Non ha figli ma ammette che a volte ci pensa, però non lo farebbe mai da sola anche se ammira le donne che decidono di diventare madri senza un compagno. Lei un compagno ce l’ha, forse non sono in due a pensare di avere un bebè. “Ad un figlio ci penso ma, anche se ammiro le donne che decidono di diventare madre senza un compagno al proprio fianco, io non ci riuscirei mai. È fondamentale che il desiderio sia condiviso da entrambi”.

Adesso è concentrata sul ritorno in tv: “Da una parte c’è felicità, ma dall’altra ci sono un po’ ansia e paura perché per me ogni stagione televisiva è una nuova sfida prima di tutto con me stessa”.