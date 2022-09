Per Belen festa di compleanno in famiglia e svela quanto è felice

Una festa di compleanno perfetta a casa di Belen ma quando deve spegnere le candeline ecco cosa accade

Niente festa mondana per Belen Rodriguez ma solo il calore della sua casa, della sua famiglia. Non c’è niente di più importante, avrà tempo e modo di brindare al suo compleanno con tutti gli altri ma le immagini che svelano Veronica Cozzani e Jeremias Rodriguez sono bellissime. “Cena di compleanno in famiglia” scrive la mamma di Belen, è lei che mostra gli scatti più belli, è Veronica a immortalare quegli attimi di immensa felicità. Al tavolo c’è tutta la sua famiglia, a festeggiare Belen Rodriguez ci sono Stefano De Martino, ovviamente i piccoli Luna Marì e Santiago, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser, Jeremias e la sua bellissima fidanzata. Veronica scatta le foto e immaginiamo ci sia anche Gustavo Rodriguez.

Famiglia al completo per il compleanno di Belen

Una festa in casa, Belen è riuscita a tornare in tempo da Roma, dalle registrazioni di Tu si que vales, Una cena comprata per chi adora il sushi ma non manca la cucina della mamma, i piatti che prepara Veronica Cozzani.

Belen è felice e lo dice anche con una poesia. Al momento di soffiare le candeline desidera la musica più allegra ma non fa in tempo e le candeline si spengono prima di esprimere il desiderio. Non fa nulla, ha già tutto: “Tu al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia, tu canti e sei canto. Il mondo è oggi la mia anima, canto e sabbia, il mondo oggi è la tua bocca, lasciatemi sulla tua bocca e sulla sabbia essere felice, essere felice perché sì, perché respiro e perché respiri, essere felice perché tocco il tuo ginocchio ed è come se toccassi la pelle azzurra del cielo e la sua freschezza. Pablo Neruda”.

Bellissima anche la dedica di Cecilia alla sorella: “Buon compleanno a un pezzo importante della mia vita, a una donna che ha saputo prendersi cura di me, che ha saputo farmi da mamma, ma soprattutto, ha saputo darmi gli strumenti necessari per prendere coraggio e decidere da sola del mio destino”.