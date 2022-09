Belen di nuovo incinta? Lei risponde ridendo e si lascia andare ai commenti

Belen è incinta, aspetta il terzo figlio? La risposta arriva sui social, questa volta la Rodriguez non resta in silenzio



Belen è incinta per la terza volta? E’ un follower che diretto lo chiede alla showgirl e questa volta Belen risponde subito. Era inevitabile che con la conferma del per sempre tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo un po’ arrivasse anche la fatidica domanda. Ancora prima del gossip e ben prima di scorgere il ventre arrotondato è sui social che arrivano domanda e risposta: la showgirl argentina è in dolce attesa? Il modo in cui è posta la domanda fa ridere la diretta interessata ma è anche vero che la Rodriguez da un po’ di tempo risponde sempre più spesso ai commenti dei suoi fan. Ha più tempo a disposizione o più voglia di lasciarsi andare e aprirsi ai follower che la seguono ogni giorno? Difficile che abbia molto tempo a disposizione ma adesso tutti vorrebbero avere una sua risposta. La modella e imprenditrice ha soddisfatto la curiosità di qualcuno e non ha solo risposto alla domanda sull’arrivo del terzo figlio ma ha anche ironizzato su altro.

Belen aspetta il terzo figlio?

La Rodriguez adora Napoli, innamorata perdutamente di Stefano De Martino alla domanda posta in napoletano ha immediatamente risposto. “Natavot incinta?” che tradotto è semplicemente “Sei di nuovo incinta?”. Una gran risata da parte di Belen e il “No!” deciso.

Arrivano le altre domande. Non è incinta ma da quando è tornata con Stefano De Martino è ancora più bella. E’ un altro commento a cui risponde: “Hai ragione! L’amore ti fa brillare!”.

Non è finita, la showgirl risponde ancora e se prima si arrabbiava adesso ha imparato ad indirizzare le energie nel modo giusto. “Hai una bocca oscena! Ma tua madre non ha una vita sua che è sempre in mezzo?” due pessimi commenti e la risposta di Belen è stata: “Mi dispiace nel caso tua madre non ti coccoli. Se non lo fa lei fallo tu”.