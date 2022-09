Mara Venier: “I dolori della vita mi hanno portato ad essere quella che sono”

Mara Venier si racconta, parla della violenza subita, della perdita di un figlio, degli altri dolori

Mara Venier è sempre così allegra ma al settimanale Chi confessa che sono i dolori, i momenti bui vissuti nella sua vita ad averla resa la donna che è oggi. E’ un po’ la storia di tutti e Mara Venier ha sempre pensato di non volere raccontare la sua ma un pezzetto alla volta è saltato tutto o quasi tutto fuori. Ha sofferto tanto ma alla fine ha seguito il cuore, adesso è felice, è il suo momento d’oro in ogni campo e si gode tutto. Con il marito, Nicola Carraro, oggi è tutto tranquillo e la sua felicità è immensa perché è serena. Il settimanale di Alfonso Signorini le dedica un’altra copertina e Mara Venier ricambia con le confidenze sulla sua vita.

Mara Venier: “Ho sofferto”

“Ho amato, sono stata amata, ho sofferto, ho seguito il cuore: sto a posto, posso vivere di rendita. Ora con mio marito è tutto tranquillo e me la godo” è la parte della sua intervista che la rivista di gossip sottolinea ma la Venier confida che il dolore l’ha cambiata che i dolori l’hanno portata ad essere quella che è oggi, la donna che vediamo.

“Da ragazza ho vissuto un’esperienza di questo tipo, non ne ho mai parlato e non ne volevo parlare. Poi ho ritenuto che fosse necessario dire che sì, anche io ho vissuto un’esperienza di questo tipo” non denunciò per paura e sa di avere sbagliato ed è anche per questo che lancia il suo messaggio alle donne. Va segnalato anche un solo gesto aggressivo.

“La Mara di 30 anni fa non è la Mara di adesso: il dolore, il vissuto, la crescita. C’è stato un cambiamento radicale in me”. Si riferisce anche alla perdita di persone care, al periodo del Covid. Ricorda la cara Carmela, la sua gobbista, morta a soli 50 anni per il maledetto virus. “E’ stato lacerante il dolore che ho provato”. Durante le pause pubblicitarie di Domenica In si lasciava andare alle lacrime. Ricorda anche la perdita di un figlio, pensa a quanti anni avrebbe adesso: “Pagina difficilissima della mia vita, non lo dimentichi mai. Fai sempre i conti: quanti anni avrebbe adesso?”. Le risate spesso nascondono altro.