Mara Venier festeggia il compleanno della figlia: cena e regali per Elisabetta Ferracini

Che allegria ieri sera a casa di Mara Venier per il compleanno della figlia Elisabetta

Mara Venier adora preparare le cene e i pranzi per i suoi cari e se lo fa spesso per gli amici è ovvio che ieri sera per il compleanno di sua figlia Elisabetta abbia preparato tutto con gran cura. Una festa di compleanno in famiglia ieri per Elisabetta Ferracini, tutti a casa di Mara Venier, tutti con regali e canzoncine per la dolcissima festeggiata. La tavola apparecchiata, i simpatici cappelli in testa, i palloncini dorati, candele e candeline, l’atmosfera è perfetta e quando alla porta bussa Alberto Matano scopre che tutto è già pronto, che c’è una vera festa, non una semplice cena. Pochi invitati ma quelli giusti, ovviamente il primo a fare gli auguri alla Ferracini è suo figlio Giulio. Ci sono anche il piccolo Iaio con la mamma e il papà e ovviamente Nicola Carraro, che da quando è tornato dalle sue lunghe vacanze a Santo Domingo è rimasto a casa con sua moglie. Pochissimi gli amici, Alberto Matano e il compagno.

Mara Venier sempre in tuta e piedi scalzi

Anche quando apre la porta di casa ad Alberto Matano in arrivo per la cena di compleanno di Elisabetta, Mara Venier lo accoglie come sempre in tutta la sua semplicità. A casa la conduttrice desidera sentirsi sempre comoda, tuta e piedi scalzi. Per l’occasione ha scelto una camicia rosa, per il resto si veste di tutto il suo buon umore e della gioia di avere a casa le persone che ama di più.

Il piccolo Claudio ha regalato alla zia Elisabetta un profumo, l’unico dono che si vede nei video. Chissà cosa avrà regalato la Venier alla sua “Pupa”, è così che chiama sua figlia che per lei sarà sempre una bambina, la sua bambina. Elisabetta Ferracini ha compiuto 54 anni e davvero non li dimostra. Auguri Elisabetta!