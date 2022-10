Antonietta Bello, la storica ex di Lino Guanciale fa coming out

Antonietta Bello e Lino Guanciale sono stati insieme 10 anni ma adesso lei fa coming out

Antonietta Bello non è solo la storica ex fidanzata di Lino Guanciale ma un’attrice che abbiamo visto in varie fiction, da Le rose di Eva a Un medico in famiglia, Don Matteo, Braccialetti Rossi. Alla rivista Diva e Donna Antonietta Bello rivela di essere lesbica, fa coming out dicono molti, in realtà sulla sua pagina l’aveva detto da tempo, anche se l’ha capito solo tra i 34 e i 35 anni. Confida che adesso non potrebbe più innamorarsi di Lino Guanciale né di qualunque altro uomo, ha capito che le piacciono le donne e ha spiegato che tutto è arrivato in modo naturale. Ringrazia Diva e Donna per l’intervista e invita a leggere il suo racconto, un pezzo della sua vita.

Antonietta Bello fa chiarezza sull’intervista a Diva e Donna

“Perché definirmi lesbica, che resta così binario? C’è l’ovvietà del fatto che lo sono, ma desidero usare questa parola perchè ancora è troppo poco usata con l’accezione positiva che merita, e perchè la parità di genere è ancora ben lontana, piaccia o no ammetterlo. È una bella intervista, che per quanto sia stato bravo Riccardo, non può arrivare così come è stata vissuta da entrambi: come un momento di confronto quasi affettuoso” ha scritto sul suo profilo social. Titolo e foto, tutto nell’impaginazione gira sul nome di Lino Guanciale, lo comprende ma non condivide, è in netta contrapposizione con ciò che racconta nell’intervista.

“I motivi dell’inaccessibilità, a parte quelli ovvi di semplificazione dati dal mezzo su cui sono riportata, non dipendono dal giornalista e sono presto detti. Il titolo, e le foto, e tutto nell’impaginazione gira intorno al mio noto ex compagno, uomo ovviamente – prosegue – Nonostante tutto, noi donne in certe riviste siamo ancora una costola e basta. E questo non è solo noioso, ma è francamente molto fastidioso”. Invita tutti a leggere la sua intervista tra le pagine di Diva e Donna.