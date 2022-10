Selvaggia Lucarelli scatta una foto a Noemi Bocchi incontrata per caso

Selvaggia Lucarelli becca Noemi Bocchi con gli avvocati di Totti

Selvaggia Lucarelli non smette di sorprendere e con la foto scattata a Noemi Bocchi ruba anche il lavoro ai paparazzi. Fa arrabbiare o fa sorridere dipende dai casi ma questa volta Selvaggia Lucarelli per alcuni è incomprensibile, altri capiscono l’ironia, la voglia di spettegolare come stano facendo tutti da settimane sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti. Due giorni fa la Lucarelli ha apprezzato molto la simpatia di Ilary Blasi che davanti alle vetrine del negozio Rolex ha taggato l’ex marito facendosi un bel po’ di risate. Oggi ha incontrato per caso Noemi Bocchi e si è divertita ancora una volta ma ha poi scoperto altro. “Quell’altro sta lì a partorire strategie aggressive e suicide con i legali, lei lo percula così. Grande” ha scritto complimentandosi con la Blasi per l’ironia.

Selvaggia Lucarelli incontra per caso la compagna di Francesco Totti

Mentre passeggia per le strade di Roma la Lucarelli riconosce Noemi Bocchi, le scatta subito una foto e la pubblica commentando: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio di Rolex per superare Ilary nel mio cuore, ma poi sono andata dritta”.

Dopo un po’ è costretta a chiarire: “Chiarisco meglio la storia di questa foto che ho messo nelle storie perché sta creando confusione. Stavo andando a ritirare un vestito a Roma, ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada? Noemi, la nuova fidanzata di Totti. Nulla di che se non fosse che dalla foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta c’è scritto indovinate cosa? CHANEL p.s. Quella sulla borsa è UNA BATTUTA. Gesù mio, mi prendete pure sul serio”.

Le fanno poi notare che i due signori che camminano accanto alla Bocchi forse sono gli avvocati di Totti e Selvaggia informa tutti: “Mi dicono che i due siano gli avvocati di Totti. Insomma, una foto, una storia”. Non c’è dubbio, nel cuore della Lucarelli per il momento vince Ilary.