Che domenica per Ilary Blasi, pranzo fuori e outfit da mostrare

Pancia scoperta, aria intrigante, Ilary Blasi si lascia riprendere mentre passeggia, poi mostra il pranzo

Il 14 ottobre sembra ci sarà la prima udienza per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e lei è molto rilassata. La tensione tra i due ex sembra evidente ma la conduttrice trascorre serena le sue giornate, soprattutto la domenica, senza impegni di lavoro ma anche questa volta a pranzo fuori. Ilary Blasi non fa mancare le sue foto sui social, in genere pubblica storie su Instagram ma questa volta la sua domenica a Roma merita un post e più di uno scatto. E’ a via Margutta, lascia che siano gli avvocato a scontrarsi; Ilary Blasi preferisce l’ironia e questo le fa incassare un bel po’ di like. Ilary Blasi stuzzica, le piace, è la sua tattica, dicono che faccia innervosire Totti ma quanto farà innervosire lei vedere il suo ex marito già felice e a suo agio con la nuova famiglia?

Ilary Blasi oggi è più felice e social di quando era sposata

Sembra sia più felice, di certo ha più voglia di apparire sui social. Anche lei è influencer, sempre griffata. Pancia scoperta, un’eterna ragazzina, per qualcuno fin troppo con i vari ritocchi. Passeggia e si lascia riprendere, mostra l’outfit e la magrezza, aria intrigante e poi il pranzo goloso ma senza esagerare.

Dicono che lei rivoglia la sua collezione di borse, dicono che abbia fatto una richiesta eccessiva per l’assegno destinato ai figli ma che non abbia chiesto niente per lei. Tutto resta avvolto nel mistero perché nessuno dei due ha voglia di raccontare la propria verità. Totti ha fatto un gran disastro dicendo davvero troppo, Ilary Blasi stuzzica, forse lo fa davvero innervosire ma non dice nulla. Mancano pochi giorni ma è probabile che nessuno dei due abbia voglia di incontrare l’altro in un’aula del tribunale. Attenderanno distanti l’uno dall’altro, Totti con Noemi, Ilary chissà con chi.