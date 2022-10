Stefano De Martino, il regalo più bello ricevuto per il compleanno

Stefano De Martino non ama festeggiare il compleanno ma svela qual è il regalo più bello che ha ricevuto

Stefano De Martino ha da poco compiuto 33 anni, non ama festeggiare il suo compleanno, davvero strano per chi è spesso al centro dell’attenzione ma lui spiega tutto e svela che c’è un regalo che l’ha emozionato più di tutti gli altri. Il compleanno di Stefano De Martino è il 3 ottobre, sui social non abbiamo visto molto della sua giornata speciale, era impegnato con la registrazione di Stasera tutto è possibile, di certo avrà festeggiato con Belen e Santiago ma nessun party con tante persone. In tv è a dir poco in vista ma Stefano spiega che i veri protagonisti in tv sono i suoi ospiti, che lui è solo un collante, invece una festa di compleanno richiede uno sforzo che lui non desidera compiere. Niente festa di compleanno ma le emozioni non sono mancate.

Stefano De Martino, il regalo più bello per il suo compleanno

E’ a Vanity Fair, in edicola questa settimana, che racconta: “Quando fai il conduttore sei il veicolo per portare l’attenzione sugli altri. In Stasera tutto è possibile faccio da collante, perché i veri protagonisti sono i miei ospiti. Il compleanno richiede uno sforzo ulteriore non indifferente” ma c’è altro, il regalo più bello che ha ricevuto.

“Tantissimi messaggi da amici che, purtroppo, non riesco a frequentare come vorrei. Il mio mestiere in certi momenti è alienante: sono molto presente in video ma, di conseguenza, assente nella vita delle persone cui voglio bene” c’è una piccola sofferenza nelle parole di Stefano De Martino, per questo i tanti messaggi ricevuti gli hanno fatto così bene.

Ammette però che nonostante l’assenza nelle occasioni importanti cerca di non mancare: “Nonostante la mia assenza quotidiana con le amicizie, dividendomi tanto tra lavoro e famiglia, alle occasioni importanti, come i matrimoni e i battesimi, cerco di esserci sempre. Faccio il possibile”. Come sempre si racconta con grande semplicità ma svela che dietro tanta leggerezza portata in tv c’è un gran lavoro.