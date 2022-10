Il messaggio di Belen sperando che i figli capiscano

Mentre è in volo per tornare a casa Belen Rodríguez scrive un messaggio importante e spera che i figli comprendano tutto

Belen è felice, ha il lavoro che desiderava fare, ha la famiglia che sognava ma di fatica e di errori nel suo passato ce ne sono tanti. Lo racconta in una storia di Instagram, scrive un messaggio pensando ai suoi figli. E’ una considerazione rivolta a se stessa come donna e madre, è una donna in carriera che mentre vola per tornare a casa si sofferma un attimo e si emoziona. Pensa alle soddisfazioni raggiunte e a quello che potrà trasmettere ai suoi figli appena tornerà a casa, ogni volta che tornerà a casa. A Belen oggi interessa molto meno ciò che pensa la gente, chi le dice che non sa fare niente, che è solo bella ma anche rifatta. Due programmi in cui è protagonista, Tu si que vales e Le Iene Show, ben tre marchi che hanno reso Belen Rodriguez imprenditrice e poi gli infiniti shooting da proseguire. Ha due figli e li segue viaggiando di continuo, con tanti privilegi ma questa volta confida che li ha guadagnati con fatica.

Belen torna a casa e spera che i suoi figli capiscano una cosa importante

“Mentre torno a casa penso che oltre ad essere una donna in carriera che conduce appunto la vita che vuole condurre… mi soffermo e mi emoziono – scrive Belen Rodriguez sui social mentre è in volto da Roma a Milano – perché quando torno a casa sommersa di soddisfazioni raggiunte con fatica, posso trasmettere ai miei figli il mio vissuto, sperando che nel mio sguardo possano cogliere la assoluta libertà di scelta”.

Non è solo un messaggio per i suoi figli, è un messaggio per tutte le donne, per chi non si realizza per paura di non riuscire ad essere anche una buona madre o perché semplicemente non può farlo; ma anche per chi ha fatto e fa come lei, pensa prima alla sua felicità per rendere felici gli altri, le persone che ma, i suoi figli prima di tutti.