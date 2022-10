Cristiana Capotondi, prime foto con la figlia ma nemmeno una parola sul papà

Diva e Donna pubblica le dolci foto di Cristina Capotondi con la figlia

Mamma a 42 anni Cristiana Capotondi come sempre è molto riservata, di sua figlia Anna ha solo voluto precisare che Andrea Pezzi non è suo padre. Un comunicato necessario per evitare pettegolezzi inutili ma anche per fare chiarezza, lo doveva al suo ex compagno a cui è rimasta legatissima. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le prime foto della piccola Anna tra le braccia della sua mamma, la dolcissima Cristiana Capotondi. La coccola mentre passeggia in strada, la tiene tra le braccia e la calma, poi si siede al tavolo di un locale e la allatta. Si scambiano amore infinito, sono immagini meravigliose ma all’attrice non faranno piacere, la Capotondi non desidera alcuna intromissione nella sua vita, ancora meno adesso che ha una figlia da proteggere.

Cristiana Capotondi a Milano con sua figlia neonata

Anna è piccolissima, è nata il 16 settembre, nella sua tutina rosa è un dolce fagottino. Il suo nome ricamato sui vestitini e l’attrice non ha occhi che per lei, le sorride felice mentre l’attacca al seno, le tiene la manina mentre cammina per le strade di Milano. Le emozioni la travolgono ma la Capotondi attende sempre tanto tempo prima di raccontarle a tutti. Spera di non doverlo mai fare e infatti il comunicato della nascita è arrivato dopo quasi tre settimane dal lieto evento e solo per non creare equivoci.

Non ha detto e immaginiamo non dirà nulla sul chi sia il padre di sua figlia. Dopo 15 anni è terminata anche la relazione tra Cristiana Capotondi ed Andrea Pezzi, anche di questo l’ex coppia non ha mai parlato, l’hanno fatto solo dopo che la lei è diventata mamma. Restano tra loro stima e affetto, sanno tutto l’uno dell’altra, l’amore è finito ma il legame non si è spezzato.

Bellissima nelle foto la Capotondi, in gran forma sembra non avere mai avuto il pancione.