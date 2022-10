Mara Venier a Milano acquista le nuove borse per l’inverno

E' nel negozio di Patrizia Griffini che ancora una volta Mara Venier fa shopping e sceglie le sue borse

Mara Venier a Milano ha continuato a festeggiare il suo compleanno, dopo la festa a Roma nel locale che adora e con tutti i suoi amici e parte della famiglia, una cena con Gerò Carraro, il figlio del suo Nicola. Milano non è solo cena e incontri ma anche shopping e anche questa volta Mara Venier ha fatto acquisti. Adora le borse di La Milanesa, adora il negozio della sua amica Patrizia Griffini. Quattro borse che la Venier mostra alle sue follower: una coloratissima per sua figlia Elisabetta, due borse più piccole per lei per la sera e una grande e comoda per completare il look quando va a Domenica In. Felice la Griffini di averla di nuovo nel suo negozio, fa sentire tutto il suo entusiasmo gridando che la conduttrice ha comprato tante borse.

Mara Venier festeggia il compleanno a Milano con il resto della famiglia

Quando Gerò Carraro era fidanzato con Simona Ventura il legame tra le due conduttrici non era sereno, lo hanno lasciato intendere più volte. Adesso sembra che in famiglia sia tornato il cielo azzurro ma probabilmente tra Mara e Simona tutto è rimasto come prima. Una cena in un ristorante milanese, Gerò scatta la foto alla Venier che soffia sulle candeline, allo specchio si vedono anche padre e figli, i Carraro. Oggi acquisti molto piacevoli per zia Mara che non ha perso l’occasione di salutare la sua amica Patrizia, comprare le borse, farsi un bel regalo per i suoi 72 anni e farne uno anche a sua figlia.

Questa volta la conduttrice di Domenica In non ha mostrato i regali ricevuti per il suo compleanno, si è però goduta fino a tarda notte la festa che già desiderava da due anni. A documentare la bella serata gli amici vip presenti, tantissimi. A Milano festeggia in modo più sobrio ma sempre così gioiosa da contagiare tutti.