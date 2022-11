Loredana Lecciso chiede i danni a Romina Power: la parola agli avvocati?

Non c'è davvero pace per Al Bano con le intenzioni di Loredana Lecciso dopo la diffida di Romina Power

Davvero Loredana Lecciso vuole chiedere i danni a Romina Power? Se è così non c’è e non ci sarà mai pace per Al Bano Carrisi. Il cantante ha più volte chiesto alle madri dei suoi figli di fare pace, di riportare tutto alle serenità ma chissà chi delle due preferisce la guerra. E’ la rivista Nuovo a riportare ciò che starebbe accadendo a Cellino San Marco, il malumore di Loredana Lecciso non sembra placarsi dopo l’ormai famosa diffida che Romina Power ha inviato a Domenica In prima dell’intervista della storica rivale. La Power non vuole che la Lecciso parli di lei ma cosa c’è dietro tutto questo? Intanto, si scoprono quelle che sarebbero le intenzioni dell’attuale compagna di Al Bano.

Loredana Lecciso si è rivolta agli avvocati?

A parlare però è un’amica della Lecciso, quindi resta il dubbio se il racconto sia reale: “Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina – prosegue spiegando – La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Al Bano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale” perché sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata”.

Loredana Lecciso sarebbe stufa ma lo sarebbe anche perché si è sentita umiliata quando Romina ha detto pubblicamente che tra lei e Al Bano c’è ancora un sentimento. C’è altro ed è sempre l’amica a confidare: “Al Bano appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”. Non potrebbe essere altrimenti perché stanno insieme ormai da 20 anni. Carrisi però conosce anche bene l’ex moglie e le sue provocazioni; inoltre è tornata a vivere in Puglia, per i pettegoli solo per infastidire Loredana. In più ci sono le figlie di Al Bano e Romina che sembra non abbiano intenzione di risolvere i problemi tra Loredana e Romina. Come finirà questa guerra?