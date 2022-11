Georgette Polizzi di nuovo in ospedale ma è un giorno difficile da superare

Georgette Polizzi è sempre così forte contro la malattia ma oggi in ospedale è più dura del solito, il suo sfogo mostra la realtà

Georgette Polizzi è ammirata da tutti per la sua forza, perché nonostante i tanti problemi della sua malattia riesce a superare sempre tutto non solo con la terapia ma con la sua forza e la voglia di vita. Un’altra foto scattata in ospedale, è andata anche questa, lo scrive lei facendo il gesto della vittoria ma Georgette Polizzi questa volta si sfoga, è un giorno diverso dagli altri e sincera esplode dicendo cosa non vorrebbe. Non vorrebbe avere la sclerosi multipla, non vorrebbe essere malata, non vorrebbe fare continui controlli, visiti, terapie, esami, risonanze. E’ stanca, questa mattina ammette che si è svegliata con meno forza ma dopo tanto tempo non racconta solo la sua forza ma anche la fatica che deve mettere per andare avanti.

Georgette Polizzi il suo sfogo contro la malattia

“Ebbene siiiii anche questa è andata. I miei soliti effetti collaterali hanno preso il sopravvento ma santo antistaminico ha placato tutto – è ovviamente felice che sia passata anche questa ma aggiunge – Oggi voglio essere sincera con voi , voi che mi dite sempre che ammirate la mia voglia di vita , e la mia forza; oggi per la prima volta dopo tanto tempo ho accusato il fatto di avere questa patologia”.

Georgette Polizzi scrive cosa è successo: “Mi sono svegliata e ho detto al momo “IO NON VOGLIO ESSERE MALATA” . Sono consapevole che detta così può essere una frase non facilmente digeribil , ma oggi va così . Ho sempre condiviso con voi la parte più vera di me e oggi faccio altrettanto dicendovi che ho il nervoso – spiega – Vorrei che lei non vivesse dentro di me e vorrei non dover continuare a fare esami su esami , risonanze , visite , controlli , terapie , interventi terapeutici quando si sveglia. Vorrei semplicemente vivere senza tutto questo. Senza dolori, parestesie è quella stanchezza assurda che ti causa, quella stanchezza che dopo una rampa misera di scale ti provoca quel fiatone che ti toglie il fiato e ti sembra di morire”.

Poi conclude con la forza di sempre: “Domani è un altro giorno e continuerò ad essere la Polly di sempre , ma oggi va così. Oggi abbraccio virtualmente tutte le persone che si sentono come me”.