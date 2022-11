Mara Venier di nuovo con il viso gonfio a causa dei denti

Per Mara Venier continuano i problemi a causa dei denti, sui social con il volto gonfio

E’ passato circa un anno e mezzo per Mara Venier dall’intervento ai denti che le ha causato tanti problemi e lacrime, la paura di non poter più parlare e mangiare in modo corretto. Con grande forza e positività la conduttrice ha continuato il suo lavoro a Domenica In e la vita di sempre ma i problemi ai denti forse non li ha ancora risolti del tutto. Mara Venier mostra sempre molto della sua vita, un rapporto con il suo pubblico che coltiva anche sui social. Ed è su Instagram che in primo piano evidenzia il viso gonfio, indica il dente. Per Mara Venier è stato un vero dramma, sembra che per l’intervento ai denti si sia fidata della persona sbagliata e che abbia fatto passare troppo tempo per intervenire rimuovendo il lavoro fatto. Una paresi alla faccia, bocca, naso, guancia, nessuna sensibilità e un nervo lesionato. Doveva essere un’operazione veloce e invece rimase 8 ore dal dentista. Per fortuna arrivò l’intervento di un amico medico che le suggerì di andare di corsa da un maxillofacciale.

Come sta Mara Venier dopo il problema ai denti?

Mara Venier è dal parrucchiere, da Marco Gentile, mentre si rilassa mostra tra le storie Instagram la guancia gonfia. “Ecco qua… gonfia… al dente” non dice altro ma è serena, nessun problema, semplice routine, forse anche per riparare i danni del precedente intervento.

Intanto, si prepara per la prossima puntata di Domenica In, come sempre tanti ospiti. Avrà in studio Monica Bellucci e Valerio Mastandrea, Paolo Bonolis per parlare anche del suo ultimo libro, Notte fonda, il cantautore Maurizio Vandelli, Beppe Fiorello, Paolo Ruffini ma anche Massimiliano Gallo protagonista della fiction Rai e del successo di “Vincenzo Malinconico” e poi l’immancabile Iva Zanicchi per parlare di Ballando con le Stelle, della puntata che vedremo domani sera in prime time.