Ilary Blasi tira fuori le unghie, pronta per la causa

Ilary Blasi mostra le unghie appena fatte e fa il verso di un animale feroce: pronta per andare in tribunale?

In attesa di tornare in tv con L’Isola dei famosi Ilary Blasi si diverte nel ruolo di influencer e intanto tira fuori le unghie. L’ironia non le manca, mostra l’ultima nail art e ruggisce: “Grrr“. Lo scrive tra le storie di Instagram, tra un outfit completo di stivali e occhiali da vista da mostrare punta anche sul colore e la forma delle sue unghie appena fatte. Lo sa che tutti adesso penseranno che manca poco all’udienza in tribunale, quella dove dovrà incontrare Francesco Totti. Non è la causa di separazione ma il giudice deve ancora vederci chiaro sul caso borse griffate sottratte e Rolex scomparsi. In più oggi il gossip ha mostrato le immagini della festa di compleanno di Cristian. Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha compiuto 17 anni e al pranzo a Santa Severa c’erano tutti, mancava solo la conduttrice.

Ilary Blasi e il suo ultimo aggiornamento social

Tra lei e Totti è Ilary la più social, da quando hanno annunciato la separazione non smette di mostrare cosa fa, dove va, con chi, cosa indossa, dove pranza. Non ha mostrato a nessuno la sua sofferenza, sembra non averne, solo la forza di una donna che va avanti anche da sola. Mentre l’ex calciatore della Roma ci ha messo davvero pochissimo a ricostruirsi una nuova vita, ad innamorarsi, a desiderare di stare sempre con Noemi.

Chanel, Cristian e Isabel stanno con entrambi, in ogni occasione, sempre presenti. Soprattutto la piccola Isabel appare sempre felice, sia con mamma Ilary che con papà Francesco, ed è già legatissima alla figlia di Noemi Bocchi, la nuova compagna del papà.Il verso feroce è rivolto a chi? Possiamo immaginarlo, Ilary e Totti non si sono lasciati in buoni rapporti e nell’unica intervista dell’ex marito al Corriere della Sera non ci sono stati commenti positivi per la madre dei suoi figli.