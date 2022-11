La vendetta di Soleil: a letto col fidanzato di una che l’aveva insultata

Soleil Sorge confessa una terribile vendetta: a letto col fidanzato di una ragazza che l'aveva insultata

Soleil sa essere molto vendicativa, ma a che prezzo? Alla rivista Chi ha raccontato come è riuscita a vendicarsi di una ragazza che l’aveva insultata. E’ andata a letto con il suo fidanzato e poi ovviamente ha trovato il modo per farglielo sapere. Soleil la definisce la peggiore cattiveria mai fatta ad una donna ma sa anche che si è abbassata un bel po’ nella sua vendetta. “Ammetto i miei errori quando mi abbasso a essere vendicativa”, ne è consapevole ed è già un gran passo. L’episodio che racconta stupisce ma in quell’azione ha trovato soddisfazione, chissà se oggi lo rifarebbe. E’ il suo concetto di vendetta e Soleil Sorge spiega cosa ha fatto e quale insulto le aveva rivolto la ragazza su cui si è vendicata.

Soleil Sorge a letto con un ragazzo per vendetta

“L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me” e a quel punto Soleil ha avuto bisogno di vendicarsi. “Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’” un racconto che lascia senza parole e lei infatti ammette che non è stato il massimo. “Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”.

Attente quindi a fare arrabbiare Soleil… ma la verità è che oggi lei è felice e innamorata del suo Carlo. E’ una storia che dura da tempo ma solo di recente è diventata davvero importante. Soleil Stasi non definisce l’amore, sa solo che con lui si diverte tantissimo. “Oggi c’è sempre la stessa persona, si chiama Carlo. Sono felicissima e innamorata. Sono stanca di definire l’amore, credo che l’amore sia amore. In amore con lui mi diverto come una pazza”.