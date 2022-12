Valentina Ferragni felice senza Luca Vezil: “Non voglio più deludere me stessa”

Solo adesso Valentina Ferragni racconta la verità sulla storia d'amore con Luca Vezil e perché l'ha lasciato

A due mesi dall’annuncio della fine della storia tra Valentina Ferragni e Luca Vezil è la sorella di Chiara Ferragni a parlarne. Anche lei era rimasta in silenzio nonostante il gossip e le parole del suo ex fidanzato ma alle domande dei follower risponde e fa scoprire una realtà che i social nascondono. Valentina Ferragni e Luca Vezil convivevano da tempo, sono cresciuti insieme, una storia d’amore durata quasi nove anni ma adesso si scopre che lei non era felice, che i momenti bassi della loro vita insieme erano ormai diventati molti di più di quelli felici. Sembravano così innamorati, una coppia speciale ma la Ferragni conferma che ciò che si vede sui social non è la realtà. Tutto appariva perfetto perché anche a lei non andava di mostrare i problemi che avevano. Tra loro non andava bene da troppo tempo e Valentina Ferragni conferma che è stata lei a prendere la decisione dell’addio.

Valentina Ferragni sta meglio senza Luca Vezil

Le fa piacere che anche attraverso Instagram si veda che lei sta bene, le dicono che ha una luce unica ed è felice. Conferma tutto: “Sto veramente conoscendo me stessa e non ho più paura di deludere gli altri perché ho deluso spesso me stessa in passato e non voglio più farlo”.

Valentina Ferragni risponde a chi per l’ennesima volta le chiede di Luca: “Eravate molto affezionati alla coppia e mi sembra doveroso rispondervi. Come ogni coppia c’erano molti alti e bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano e quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro e ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi e basta. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì già stai meglio”. E lei sta meglio, sta benissimo, si vede, lo conferma e indietro non tornerebbe mai.