Aurora Ramazzotti non può festeggiare il compleanno ma mostra tutti gli altri

Aurora Ramazzotti non sta benissimo, oggi è il suo compleanno e non sa se riuscirà a festeggiare

Aurora Ramazzotti si prende un po’ in giro, oggi è il suo compleanno, festeggia i 26 anni ma deve restare a casa, non sta benissimo. E’ di certo un compleanno diverso da tutti gli altri, Aurora Ramazzotti tra qualche mese sarà mamma ma non è l’unico motivo che rende questo 5 dicembre diverso. Tra le storie di Instagram racconta che tempo fa aveva pensato che oggi non avrebbe organizzato una gran festa ma il suo desiderio era semplicemente quello di andare a cena con Goffredo Cerza, una serata tranquilla e molto romantica. La figlia di Eros e Michelle Hunziker da giorni è bloccata a casa, si divide tra il letto e divano, le mancano le forze, è raffreddata, continua con le cure sperando di stare presto meglio ma già ieri era quasi certa che difficilmente sarebbe passato tutto in poche ore.

Aurora Ramazzotti, come sta?

“E’ il mio compleanno e meno male che quest’anno avevo deciso di non festeggiare con famiglia e amici ma solo con Goffredo che doveva portarmi a cena – fa sapere ai follower – Sto sperando ancora di sentirmi meglio ma la vedo grigia. Mandate energie positive”.

Mascherina per l’aerosol e si fa gli auguri da sola ma accanto a lei c’è sempre Goffredo Cerza. Sono tenerissimi gli auguri che le fa il suo compagno scegliendo due dolci foto: “Auguri amor”. Arrivano subito gli auguri di buon compleanno di mamma Michelle papà Eros, di tutti gli amici Tommaso Zorzi tra i primi. Poi Aury non può fare altro che prendersi in giro, pubblica le foto degli anni precedenti, i compleanni festeggiati in gran forma con amici e famiglia, dal 2015 al 2022.

“Tanti auguri a te che da oltre 10 anni ho il privilegio di chiamare migliore amica – scrive Tommaso Zorzi – Quest’anno di profondo cambiamento sarà il primo del resto della tua vita e io non vedo l’ora di essere al tuo fianco per vivere ciò che di meraviglioso ci sarà in serbo per te. Per noi. Ti amo”.