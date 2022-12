Ambra Angiolini beccata mentre cerca casa a Milano

Ambra Angiolini gira per le strade di Milano, cerca casa dopo il turbolento episodio

Cappottino dal colore allegro ma l’umore di Ambra Angiolini invece sembra nero. L’attrice e giudice di X Factor sta cercando casa, almeno questo si intuisce dalle foto scattate dai paparazzi. Ambra Angiolini è a Milano, cammina passo svelto con lo zainetto sulle spalle, è sempre così impegnata tra famiglia e lavoro e adesso c’è anche la casa da trovare. Fotografa gli annunci immobiliari a Milano e ovviamente ricordiamo cosa è accaduto di recente, la vicenda a dir poco spiacevole che l’ha coinvolta. Ambra ha lasciato la casa dove ha vissuto nell’ultimo periodo con sua figlia Jolanda, la stessa dove stava per iniziare la convivenza con Massimiliano Allegri. Sappiamo tutti come è finita tra l’allenatore e l’attrice ma sappiamo anche che sui social la proprietaria della casa ha raccontato tutto.

Ambra Angiolini cerca casa

Come sempre la verità la conoscono i diretti interessati ma Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, non ha fatto mancare i dettagli raccontando che nonostante il periodo di affitto previsto dal contratto fosse scaduto la Angiolini continuava ad occupare la sua casa. Parole dure, commenti duri ma adesso Ambra ha risolto, ha lasciato quella casa però ha bisogno di un’altra sistemazione e non è sempre facile.

“Cerca solo un po’ di serenità” scrive il magazine di Alfonso Signorini, forse immaginando che l’attrice e regista non sia serena. Lei non ha mai nascosto le difficoltà vissute dopo l’addio ad Allegri. Era arrivato nella sua vita facendole credere di nuovo nell’amore, dopo tutto il dolore per la separazione da Francesco Renga, il padre dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo. Una delusione che le è costata anche altre sedute dallo psicologo, come lei stessa ha confidato. Come sempre il gossip racconta solo una parte della vita dei personaggi famosi, ogni altra cosa resta nella loro sfera privata, impossibile dare giudizi.