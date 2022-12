Michelle Hunziker ringrazia Ilary Blasi: sulla neve insieme una vacanza molto divertente

Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono divertite tantissimo insieme sulla neve. Il grazie della conduttrice svizzera

E’ stata una vacanza perfetta per Michelle Hunziker a St. Mortiz, il ponte dell’Immacolata trascorso sulla neve con le figlie e con Ilary Blasi. Le due conduttrici si conoscono da anni ma solo di recente hanno svelato il loro legame. Dopo la partecipazione di Ilary Blasi a Michelle Impossible chissà quali confidenze ci saranno state tra loro, fino alla vacanza sulla neve insieme. Hanno un po’ di cose in comune e racconti da condividere. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi da un anno hanno annunciato la separazione, tra loro sembrava ci fosse la possibilità di tornare insieme ma tutto è sfumato, sono di nuovo distanti. Ilary Blasi ha detto addio per sempre a Francesco Totti ed entrambi sono già pronti, lui con progetti già realizzati, a vivere altri amori. Ed ecco che Ilary e Michelle partono insieme per una breve vacanza sulla neve, organizzano tutto e si mostrano sui social, affiatate, complici.

Il grazie di Michelle Hunziker a Ilary Blasi

E’ la Hunziker la più social tra le due, Ilary in genere si limita a pubblicare qualche foto, alcune storie su Instagram, Michelle invece si racconta, si lascia andare alle emozioni. E’ appena tornata a casa e la conduttrice svizzera ringrazia tutti per l’ospitalità a St. Moritz, per tutte le avventure, per le lezioni di sci, soprattutto quelle che hanno preso le sue bambine, Sole e Celeste. Il grazie ovviamente a Giorgio Armani per l’evento, la magia creata tra la neve e le Alpi, poi il grazie a Ilary Blasi.

E’ un grazie speciale che dedica a lei e alla manager che hanno in comune. “A farmi ridere ci ha pensato Ilary Blasi” e questo vuol dire che sono entrambe molto serene. Ilary non dice nulla ma per lei hanno gà parlato molto i settimanali di gossip. Abbiamo già visto alcune foto della Blasi sulla neve con Michelle e anche con Bastian, il suo nuovo compagno. Attendiamo il seguito, non solo risate ma anche tanto amore.