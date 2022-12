Miriana Trevisan esplode contro Sonia Bruganelli e Soleil: “Ho ricevuto questo video”

Miriana Trevisan riceve un video di Sonia Bruganelli e Soleil e il resto è nella sua rabbia

Altro che solidarietà femminile e ancora una volta Miriana Trevisan si arrabbia sul serio e mostra il video in cui Soleil e Sonia Bruganelli la rendono partecipe della presentazione del libro, anche se ben distante da entrambe. Il libro in questione è “Manuale della stron**” e per niente curiosi di chi abbia voglia di leggerlo siamo però curiosi di scoprire cosa sta accadendo tra le donne del mondo dello spettacolo. Tutte molto diverse tra loro ma si ritrovano in modo diverso protagoniste di questo libro. Soleil l’ha scritto, Sonia Bruganelli lo presenta e sostiene la Sorge, Miriana Trevisan è presente in una pagina. Ed è quella pagina che alla presentazione a Milano la Bruganelli legge chiedendo ai presenti a chi sia riferita. Immagini che qualcuno ha fatto in modo che la Trevisan ricevesse scatenando una brutta battaglia tra donne.

Miriana Trevisan si difende da Soleil e Sonia Bruganelli

“Ho ricevuto questo video in cui sono esplicitamente, nominata e attaccata per l’ennesima volta; come donna, madre persona e artista. Per quanto mi lusinghi essere diventata un personaggio letterario, trovo molto squallido usare il rapporto creatosi tra me e Nicola per dimostrare la “bontà della stron**”. Ovviamente il rapporto di cui parla Miriana Trevisan è con Nicola Pisu all’interno della casa del GF Vip.

“Vedere una donna con una grande capacità intellettuale come Sonia assecondare la sua pagetta in questo circo. Grazie al grande fratello, migliaia di persone hanno visto,in modo trasparente, la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persona e come uomo – prosegue Miriana Trevisan – Anche se continuamente attaccata su ogni fronte, sono fiera di essere stata costruttiva con chi aveva voglia di realizzarsi. Additare continuamente “un amico” come fragile non è un gesto di difesa nei suoi confronti, ma solo un autoelogiarsi per vendere libri. L’unica che l’ha trattato come una persona guarita sono stata io”.

L’ex di Non è la Rai conclude: “Inoltre, ho messaggi privati che provano che Nicola Pisu ha capito la situazione considerandosi dispiaciuto nei miei confronti per tutto. Grazie – questo è per Sonia e Soleil – a queste “maestre di vita” per avermi fatto capire cosa non voglio Essere o diventare. Buon Natale a tutti!”.