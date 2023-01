Aurora Ramazzotti fa piangere Michelle Hunziker con i suoi auguri, manca invece Tomaso Trussardi

Sono auguri di compleanno speciali quelli di Aurora Ramazzotti per Michelle Hunziker, oggi

Questo compleanno Aurora Ramazotti fa piangere davvero la sua mamma. Michelle Hunziker oggi compie gli anni, 46, Aury è incinta, arriva il nipotino che la conduttrice e showgirl ha tanto desiderato. Aurora Ramazzotti sceglie però le foto del passato, racconta della loro vita insieme, mostra Michelle Hunziker giovanissima mamma con lei, una bimba bellissima. Sempre insieme sempre abbracciate, sempre felici perché ricche d’amore, anche se la Hunziker ha raccontato i momenti bui, gli errori del passato. “Buon compleanno alla mia regina! Quante avventure ci aspettano ancora” scrive Aurora Ramazzotti mostrando la prima foto, poi ne arriva un’altra con Michelle così piccola, che stringe la sua piccolina e hanno entrambe una espressione buffa ma Aury si commuove, è in dolce attesa e le emozioni arrivano più forti. Poi la foto con le treccine, mamma e figlia con la stessa capigliatura e le emozioni si sommano. Le foto al mare, altra meraviglia. A colazione Aurora incontra nonna Ineke che le racconta del parto, di quando è nata Michelle Hunziker.

Il compleanno di Michelle Hunziker

46 anni fa la nascita di Michelle, il parto di mamma Ineke che a sua nipote racconta cosa ha mangiato la sera prima a cena, fonduta di formaggio bevendo vino rosè, poi le si sono rotte le acque e dopo un po’ è nata la Hunziker.

Difficile non notare che tra i tanti auguri di buon compleanno che Michelle Hunziker ha già ricevuto mancano quelli di Tomaso Trussardi. Se prima sembrava si fossero riavvicinati adesso sembra che l’imprenditore sia sempre più assente, non di certo per le piccole Sole e Celeste. Però c’è ancora tempo per fare gli auguri, magari l’imprenditore ex marito di Michelle Hunziker stupirà tutti con un bel messaggio di auguri, come ha già fatto lo scorso anno subito dopo l’annuncio della loro separazione.

Intanto, Michelle Hunziker festeggia, dalla colazione speciale a casa questa mattina con le sue figlie più piccole agli auguri dei suoi collaboratori con cui oggi lavora per preparare Michelle Impossible.

Anche Eros Ramazzotti non ha ancora fatto gli auguri di compleanno a lei che è la donna che ha amato di più.