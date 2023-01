Michelle Hunziker mostra i regali di compleanno dopo la fantastica festa

Michelle Hunziker felice mostra i regali di compleanno dei suoi amici più cari

Il giorno dopo la festa di compleanno Michelle Hunziker mostra alcuni dei suoi regali di compleanno. Prova ad indossarli tutti insieme ma più di tutto Michelle Hunziker adora l’emozione che le è rimasta addosso, le emozioni che ha vissuto ieri per il suo compleanno. 46 anni e un party organizzato in un fantastico locale di Milano. Con Michelle Hunziker a cantare e ballare per tutta la serata c’erano tutti, tutti tranne uno, sembra non ci fosse Tomaso Trussardi. “Quante emozioni, abbracci sinceri… sono carica d’amore” scrive su Instagram Michelle Hunziker. Questa mattina si è svegliata con calma, ieri deve aver fatto molto tardi e faticato ad addormentarsi così entusiasta di tutto. Sa di essere fortunata e lo ripete a voce alta, sa di esserlo perché ha oltre alla sua famiglia degli amici fantastici e dei fan che la supportano sempre, gli stessi che ieri le hanno inviato fiori, messaggi e gli auguri più belli.

Michelle Hunziker indossa i regali di compleanno

“Ieri ero come una bambina e poi mi dispiaceva fosse finita, tante e tante attenzioni, ero così felice” Michelle Hunziker voleva non finisse mai ma le cose belle hanno una durata limitata però le resta dentro quel buongiorno perfetto di oggi.

“Sono super felice, tante tante e tante belle attenzioni di persone a cui voglio bene e che si fanno volere bene da me, sì sono proprio fortunata perché ho dei bellissimi amici, ho dei bellissimi fan e oggi sono piena e carica come una mina per le prove”.

“Guardate che belli tutti i miei regali dei miei amici che adesso ringrazierò tutti a uno a uno piano piano” li indossa, adora il cappello, la sciarpa, il resto e ovviamente la cover arcobaleno che le hanno regalato Sole e Celeste.

Ma poco dopo è già nella sala prove con il suo corpo di ballo per le prove di Michelle Impossible con i suoi piedi doloranti dopo la sua festa black and white.