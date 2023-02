Mia Ceran col pancione: “Non ce la faccio, mi fermo”

La scelta di Mia Ceran che incinta era sicura di potere andare avanti fino alla fine

Mia Ceran ha bisogno di fermarsi, ha il pancione, è incinta per la seconda volta e ha un figlio ancora troppo piccolo a casa. La giornalista e conduttrice sentiva già da un po’ l’esigenza di fermarsi ma ha sempre pensavo fosse un segno di debolezza e aveva paura di ammettere che non ce la fa più. Mia Ceran credeva di lavorare fino all’ultimo giorno, fino al giorno del parto, tanto poi l’ospedale è vicinissimo alla Rai. Ha pensato che tutto sarebbe stato una passeggiata, tutto semplice, anche tornare al lavoro qualche giorno dopo il parto. E’ così che fanno alcune mamme e stano benissimo ma le donne, le mamme, non sono tutte uguali, le vite non sono tutte identiche, non esiste il manuale perfetto. E’ con un post su Instagram che Mia Ceran ha raccontato la sua storia, la sua scelta, il suo grazie a chi le ha continuato a chiedere ogni giorno se la sentiva di andare in onda, a chi le ha fatto capire che non è certo sbagliato fermarsi, prendersi del tempo. L’aiuto dei nonni, del compagno, della squadra di lavoro, c’era tutto e la conduttrice era sicura di tutto, poi invece è arrivata la decisione: “E invece mi fermo. Mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio”.

Mia Ceran incinta spiega perché si ferma

“Ecco, io, nel mio piccolo, non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo. Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela, invece adesso ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro”.

“Vorrei dire grazie a tutte le persone che ci stanno mettendo il cuore e la fatica insieme a me, e sono tante, grazie alla Rai ed Endemol, per essere rimasti sempre “in ascolto”, per avermi chiesto ogni giorno “Stai bene? Te la senti?”; forse senza la loro voce avrei fatto più fatica a riconoscere la mia di voce, che da dentro, per la prima volta in 36 anni, mi diceva: è ora di fermarsi. Ed è giusto così”. Sì, è giusto così e sono in tante le mamme, anche vip, che confermano quella voce.