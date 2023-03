Ludovica Valli non festeggia il compleanno, niente party e spiega il motivo

Per domani Ludovica Valli non ha organizzato nulla, nessuna festa per il suo compleanno

Ludovica Valli domani 2 marzo compie gli anni ma non festeggerà il compleanno, non ha organizzato nessuna festa. Niente party per Ludovica Valli che sui social ha appena spiegato il perché della sua scelta. La spesa con i suoi bambini, una passeggiata mentre ritorna a casa e l’influencer risponde ai follower che le hanno chiesto cosa ha organizzato per domani, per il suo compleanno. Compie 26 anni ma ammette che sente di averne 70, è un po’ stanca, da poco è nato il suo secondo figlio, Otto Edoardo. Adesso ha due bimbi piccoli di cui occuparsi, le dicono di dormire quando il bebè dorme ma ricorda a tutti che lei ha due figlie e dovrebbe addormentarsi anche la primogenita ma spesso non accade. Ludovica Valli desidera in questo periodo dare precedenza al suo ruolo di mamma, mettere i suoi figli sempre al primo posto. Per questo non ha partecipato nemmeno alla settimana della moda a Milano.

Perché Ludovica Valli non festeggia il compleanno?

Ludovica ricorda che a lei non piacciono le feste di compleanno, ama solo festeggiare sua figlia, il marito, un po’ il Natale da quando è diventata mamma. Quindi, non avverte l’esigenza di un party per spegnere le sue candeline. L’8 marzo la sua bambina compie anni, per lei ha organizzato qualcosa ma niente di così esagerato.

“Non posso dire che arriveranno tempi migliori, perché per me questi sono tempi bellissimi, sono molto felice di tutto quello che ho – racconta – dico che potrebbero arrivare momenti migliori visto che non ho quasi il tempo di farmi una doccia. Proprio per questo non ho organizzato nulla per il mio compleanno, non mi interessa perché festeggiare il mio compleanno non mi è mai piaciuto, mi diverto solo ad organizzare quello di mio marito e dei miei figli e anche senza festa sono felice così, ho tutto quello che mi serve”.

Magari qualcuno le organizzerà una festa a sorpresa. Sa già che domani arriverà la sua mamma ma anche che non la aiuterà per niente, starà a casa sua solo per “mangiare, dormire e vedere i suoi nipoti”.