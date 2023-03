Noemi Bocchi e Ilary Blasi unite dalla stessa merenda

Noemi Bocchi e Ilary Blasi condividono la stessa merenda per niente genuina nello stesso momento

Noemi Bocchi e Ilary Blasi pur non volendo hanno più di una cosa in comune, per esempio la merenda di oggi. Ilary Blasi è tornata a casa dopo il lungo fine settimana con Bastian Muller a Francoforte. Anche Noemi Bocchi è tornata casa con Francesco Totti, a Roma, dopo la settimana bianca a Madonna di Campiglio. Con la coppia sulla neve c’erano anche i figli, quasi tutti. C’era Isabel Totti che a casa dalla sua mamma ha portato i marshmallow barbecue. La sua piccola Isabel apre subito la confezione e sul fornello della cucina prepara la sua merenda a base di zucchero bruciacchiato. “Merende genuine” commenta Ilary Blasi sofferente per ciò che sta per mangiare sua figlia Isabel ma la lascia fare. La piccola di casa è felice e soddisfatta della sua merenda. Poco prima anche Noemi Bocchi aveva mostrato sul suo profilo social i marshmallow.

Ilary Blasi a casa con la sua piccola Isabel

Noemi Bocchi e Francesco Bocchi devono avere acquistato un bel po’ di dolcetti super calorici a base di zucchero per i loro bambini. Sembra che anche la nuova compagna di Totti sia golosa.

Ilary Blasi ha avuto un bel po’ di nostalgia la scorsa settimana, le sue figlie, Isabel e Chanel, le sono mancate molto. Vacanza sulla neve terminata, fine settimana d’amore concluso e adesso sono tutte e tre nella villa all’Eur.

La coincidenza dei marshmallow sui profili di Ilary Blasi e Noemi Bocchi è molto carina. Chissà magari prima o poi diventeranno amiche, prima o poi anche loro avranno una bellissima famiglia allargata e la guerra che sta per scatenarsi in tribunale per il divorzio tra dei due ex sarà solo un brutto ricordo. Francesco Totti intanto tace, lui è l’unico a non pubblicare da tempo delle storie. Nessun post, niente, nemmeno un fiocco di neve dell’ultima vacanza con la sua nuova famiglia. Solo un commento di sostegno per Noemi Bocchi quando ha parlato del suo problema di salute.

Chissà se Ilary Blasi ha assaggiato i marshmallow, se si è lasciata tentare dalla dolcezza.