Mia Ceran è mamma bis: originale ed emozionante il nome del figlio

E' nato il secondo figlio di Mia Ceran e il nome scelto per il bebè emoziona tutti

E’ nato il secondo figlio di Mia Ceran ed è ovviamente un’emozione unica per la giornalista e conduttrice ma anche il nome scelto per il bebè è davvero emozionante. Mia Ceran è già mamma di Bruno Romeo, nato nel 2021. Un altro fiocco azzurro per lei che ogni volta, in ogni occasione importante, annuncia tutto sui social. A due anni dall’arrivo del primogenito la Ceran realizza il sogno della famiglia che desiderava. Su Instagram la vediamo divisa tra lavoro e famiglia, tra gite anche piuttosto faticose in montagna con il figlio sulle spalle e l’amatissimo cane sempre al seguito. La 36enne diventata mamma bis ha annunciato la lieta notizia svelando anche il nome del suo secondo bambino. L’ha fatto emozionando tutti perché il nome del secondo figlio di Mia Ceran è un meraviglioso omaggio.

Come si chiama il figlio di Mia Ceran?

Un omaggio ad un personaggio famoso che non c’è più ma che tutti abbiamo amato e continuiamo ad ascoltare. E’ con i versi di una sua meravigliosa canzone che la giornalista e conduttrice annuncia che il suo bambino si chiama Lucio.

“Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze e i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola” questi i versi riconoscibilissimi, sono quelli de La sera dei miracoli di Lucio Dalla. “Ben arrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo” annuncia così la sua mamma l’arrivo del piccolo Lucio.Ci sembra di sentirle le note di un brano struggente, emozionante, ed è un po’ la stessa emozione che stanno provando i genitori del piccolino, il fratellino di Bruno Romeo. Dal 1980 ad oggi quel brano è sempre e ancora presente ma oggi per la famiglia della Ceran ha un significato immenso. La foto scelta anche questa volta è la manina del bebè appena nato con la mano grande della sua mamma che non lo lascerà mai solo. Una tutina a righe bianca e celeste e tutto l’amore del mondo. Benvenuto al mondo piccolo Lucio!