Carolina Marconi mostra quanto è dimagrita: la foto prima e dopo

Carolina Marconi ce l'ha fatta, è dimagrita, mostra le foto e ancora una volta ha vinto, non ha mollato

Carolina Marconi è del tutto fiera del risultato, del lavoro fatto su se stessa, dei chili persi, del corpo ritrovato dopo avere lottato contro il cancro al seno. Carolina Marconi mostra la foto prima e dopo con i suoi 13 chili di differenza. Ha perso 13 chili, è dimagrita ma la sua non è stata una semplice dieta. Dopo avere affrontato la malattia, le operazioni, le cure, i farmaci, la chemioterapia, Carolina Marconi non si riconosceva più allo specchio. Sempre bellissima ma quella trasformazione le ricordava sempre la malattia. Non riusciva a perdere peso, ci ha messo tempo prima di tornare ad allenarsi, le mancavano le forze, in più non dimagriva. L’ha raccontato più volte, senza disperazione ma non è difficile capire ciò che provava. In poco più di un anno il risultato è evidente, ha avuto bisogno di tempo Carolina Marconi, del suo tempo. Anche questa volta scrive la sua esperienza, anche per aiutare le altre donne.

Carolina Marconi non ha mai mollato e continua a farlo

“Mettere le due foto a confronto fa un certo effetto, ho capito a distanza di un anno di aver fatto un bel lavoro su me stessa…bisogna sempre provarci dando tutto quello che si può per raggiungere i propri obiettivi, al di là dei nostri sogni basta volerlo e metterlo in pratica…non è certo facile ma la testa e,il cuore superano ostacoli insormontabili. Vi voglio bene Carolina” ha scritto pubblicando i due selfie in bikini allo specchio. Ancora una volta Carolina Marconi ha vinto, non ha mollato. E’ di certo un risultato diverso rispetto alla lotta per viver, per vincere contro la malattia, ma era proprio a causa dele cure per sconfiggere il tumore al seno che il suo fisico era cambiato. Fa tutto parte di un percorso che oggi mostra con sempre maggiore fiducia e orgoglio.

Dai 76 chili del 17 gennaio 2022 ai 63 chili del 13 marzo 2023, Carolina Marconi aggiunge anche che per ottenere questo risultato c’è voluto tempo, costanza, che l’impegno è stato continuo e che ad aiutarla è stata la dottoressa Rosa Sica, laureata in Scienze Biologiche, con una specializzazione in Scienza dell’Alimentazione e un master in Terapie oncologiche integrate. E’ anche esperta in nutrizione vegetariana, vegana e antiaging, come possiamo leggere nel suo curriculum.

Quei 76 chili continuavano a ricordare alla Marconi la paura del cancro, le due foto dicono tutto, anche la sua espressione oggi è così felice, non solo per i 63 chili. Quei 13 chili in più erano moltissimi, non erano solo un semplice peso.